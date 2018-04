Očekávaný Samsung Galaxy S III se možná opozdí. Dočkáme se asi v létě

Veletrh Mobile World Congress začíná v Barceloně 27. února. Jedna z nejočekávanějších novinek si tam ale výstavní premiéru pravděpodobně neodbude. Samsung se k uvedení nového top-modelu sice nevyjádřil, ale hned dva nezávislé zdroje uvádějí, že premiéra Samsungu Galaxy S III je odložena.

Server The Verge, stejně jako dobře informovaný německý blog Best Boyz, tvrdí, že uvedení očekávaného Samsungu Galaxy S III je odloženo na pozdější dobu "někdy před začátkem léta". Od Samsungu je to překvapivý tah, minulá generace Galaxy S II byla představena právě v Barceloně.

Důvodů zpoždění uvedení očekávaného Samsungu může být mnoho. Od technických problémů při vývoji (Galaxy S III má být první samsung se čtyřjádrovým procesorem používající nejnovější android) po možné "vyladění" telefonu tak, aby se neopakovala série soudních žalob, jak tomu bylo u předchůdce.

Logicky vyznívá i jiná spekulace. Samsung nechce opakovat dlouhé období od globálního představení předchozího modelu Galaxy S II a následného zpožděného uvedení na americký trh. Americký trh je pro Samsung klíčový, téměř všichni operátoři ve Spojených státech nabízejí různou variantu modelu Galaxy S II.