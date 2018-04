Obtěžuje vás T-Mobile textovými zprávami?

RadioMobil má zřejmě problémy s SMS centrem. Nedovedeme si totiž jinak vysvětlit skutečnost, že textové upozornění na sekci NATO na wapové verzi T-Zones vám přijde na mobil pokaždé, když jej zapnete nebo když se dostanete do oblasti se signálem. Samozřejmě nepodezíráme RadioMobil z toho, že by se sám od sebe rozhodl posílat tyto informace zákazníkům, kteří si je nevyžádali a které to možná vůbec nezajímá.

Naštěstí existuje řešení, jak se přívalu neobjednaných informací od RadioMobilu zbavit - stačí zavolat na infolinku a požádat o zrušení posílání těchto zpráv. Pokud vám operátor či operátorka bude tvrdit, že to není možné, nenechejte se zviklat. Jde to...