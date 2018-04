Obrněný Panasonic je tlustý na tři prsty. Má Android nebo Windows

Přístroje Toughpad od firmy Panasonic jsou určené pro profesionální použití, pro běžné uživatele jsou to přílišné "cihly". Platí to i u pětipalcové novinky, nicméně pokud byste si ji chtěli pořídit a používat ji jako běžný smartphone, nic vám v tom nebrání. Jen si na uvedení do prodeje budete muset počkat do podzimu, v současnosti navíc nejsou známy přesné specifikace přístroje. Například ani přesné rozměry Panasonic neudává, telefon je ovšem opravdu tlustý na tři prsty.

Jisté však je, že vydrží i hodně drsné zacházení. Mohutný smartphone je samozřejmě voděodolný (dle představitelů na stánku splňuje IP58), navíc by měl bez úhony přežít pád z výšky tří metrů na beton. Nic by se v takovém případě nemělo stát ani s velkým dotykovým displejem. Ten nás překvapil opravdu kvalitním zobrazením. Rozlišení je HD (1 280 x 720 pixelů), displej má velmi dobré barevné podání a celkově perfektní čitelnost. Výrobce se chlubí, že na slunci nebudou s čitelností potíže.

Technickou specialitou je za chodu vyměnitelná baterie. Akumulátor s kapacitou 6 000 mAh lze z přístroje jednoduše vyndat za běhu, druhý záložní akumulátor vydrží telefon chvíli napájet a nedojde tak k vypnutí. Na první pohled je to zvláštní funkce, jenže v průmyslovém využití dává smysl. Podobné handheldy jsou často připojeny ke složitým firemním databázím, ke kterým je nutné se zdlouhavě a komplikovaně připojovat – každý restart zařízení je tak zdržením a navíc zatěžuje firemní infrastrukturu.

Neobvyklé funkce výměnnou baterií nekončí. Toughpad obsahuje i několik výměnných modulů, takže jej lze dovybavit různými jinými funkcemi. Vymontovat se dá například infračervená čtečka čárových kódů, která sídlí na vrchní straně, nahradit se dá celý modul s fotoaparátem. Uvnitř těla je ukrytý microUSB konektor, ke kterému se dá připojit další příslušenství.

Veškeré krytky na těle Toughpadu se uzamykají pojistkou, což jen potvrzuje odolnou povahu přístroje. Pro telefonování v hlučném prostředí je obrněnec vybaven pokročilým systémem potlačování hluku. Telefon rovnou podporuje dvojici SIM.

Toughpad bude v prodeji ve verzích se dvěma různými operačními systémy. Na výběr je Android, který tu byl ve verzi 4.2.2 nebo Windows Embedded 8. Tato specifická verze mobilních Windows používá grafiku i logiku ovládání Windows Phone, ovšem od spotřebitelského systému se liší většími možnostmi rozšíření. Ve firemním prostředí jsou taková Windows (dříve označovaná jako Windows CE) poměrně obvyklým řešením.

Ovládání obou systémů je v podstatě shodné s tím, co uživatelé znají z běžných smartphonů s odpovídajícími systémy. Androidí verze používá virtuální navigační tlačítka na displeji, takže hardwarová tlačítka pod ním jsou programovatelná a lze jim přiřadit téměř libovolnou funkci. U Windows verze slouží hardwarová tlačítka k ovládání systému, jsou tu klasické volby zpět, home a vyhledávání.

Pětipalcový Toughpad rozhodně nebude levnou záležitostí. Firma oficiálně cenovku nesdělila, hovoří se však o hodnotě asi 1 200 dolarů, tedy v přepočtu asi 25 000 korun.