Obrněný prcek se skvělou výbavou: recenze Sony Ericsson Xperia Active

Sony Ericsson Xperia Active je dalším pozoruhodným chytrým mobilem z dílen švédsko-japonského (dnes už vlastně opět jen japonského) výrobce. Výbavu přebírá prakticky bez rozdílu od oblíbeného dua Xperia mini a Xperia mini pro, novinkou je jen odolná konstrukce.

Ta snese hrubší zacházení a nebojí se všemožných povětrnostních živlů. Xperia Active je jedním z mála odolných mobilů na trhu a nebojíme se říci, že mezi nimi je možná tou nejlepší volbou. Promyšlená konstrukce, ale i relativně malý dotykový displej, totiž alespoň pocitově znamenají, že malá Xperia toho ze všech konkurentů vydrží nejvíce.

Uživatelé, kteří po outdoorovém mobilu touží, nakonec modelu Active odpustí i vcelku vysokou cenu. Zatímco výbavou shodná Xperia mini se prodává v e-shopu výrobce za 3 990 korun, Active stojí podstatně více: 6 350 korun. Investice se ale jistě vyplatí poté, co Active poprvé spadne do vody nebo vypadne z kapsy při šplhání po skalách.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkové zpracování

robustní odolná konstrukce

výborná výbava

kvalitní fotoaparát Proč nekoupit? pro někoho malý displej

jen průměrné barevné podání displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 6 350 Kč

Ten, kdo si je jist, že odolný mobil nepotřebuje, nemusí Xperii Active věnovat vůbec pozornost. Model mini totiž nabídne, až na pár aplikací, naprosto shodnou výbavu. Active je model pro aktivní jedince, jejichž telefony jsou vystaveny riziku všemožného poškození. I těmto jedincům ale doporučujeme prostudovat recenzi modelů Xperia mini a mini pro. Funkčně jsou telefony stejné a v tomto textu se budeme soustředit především na rozdíly a prvky, které přináší výhradně Xperia Active.

Vzhled a konstrukce – oblázek do ruky

Sony Ericsson Xperia Active poznáte na první pohled. Je to jeden z mála telefonů v současné řadě výrobce, který nenese znaky typické pro řadu Xperia. Důvod je jednoduchý: vše bylo podřízeno odolné konstrukci, tedy i design. Tím ale nechceme říci, že je Xperia Active ošklivá.

Designéři Sony Ericssonu opět dokazují, že jsou mistři svého oboru. Active je svébytným kouskem ve světě dotykových smartphonů, přitom má elegance na rozdávání. Že by to mohl být nerozbitný smartphone, na první pohled vnější design moc najevo nedává. Active je rozhodně nejhezčí a nejatraktivnější outdoorový mobil současnosti.

Designu telefonu dominuje přední hliníkový rám, který ve spodní části přechází ve výrazné oko. To lze využít k upevnění poutka, pomocí kterého například telefon zavěsíte na batoh. Přitom se nemusíte bát, že začne pršet a telefon zmokne. Pevná a propracovaná konstrukce zajišťuje úroveň krytí IP67, telefon tedy odolá vodě i prachu.

Důmyslná konstrukce dělá z modelu Active trochu buřtíka. Ale buřtíka, který skvěle padne do dlaně ruky. Zadní kryt telefonu z měkčeného plastu přechází do boků výrazným obloukem. Kryt se z telefonu snímá v rovině, kterou určuje v našem případě svítivě oranžová linka, na výběr je ještě varianta s bílou linkou. Linka v sobě ukrývá všechna potřebná hardwarová tlačítka: vlevo je to vypínací tlačítko (na Sony Ericsson neobvyklé umístění), vpravo tlačítka hlasitosti a dokonce i mechanická spoušť fotoaparátu.

Překvapuje nás, jak jistý stisk tlačítka mají, u outdoorových mobilů často bývají hodně gumová. To ovšem není případ Active. Konektory microUSB a jack jsou schované za dvojicí bytelných krytek, které mají speciální těsnění a jsou připojeny k samotnému krytu baterie.

Po sejmutí zadního krytu telefonu zjistíme, že jde teprve o první pláš. Konektory jsou v tuto chvíli již odhaleny, stejně tak jako mřížka reproduktoru, ale ostatní vnitřnosti telefonu jsou stále chráněny. Zajímavé je těsnění, které kolem sebe má mřížka reproduktoru. Baterii odhalíme až po sejmutí druhého krytu, který k telefonu opět přiléhá přes těsnící gumu. Těsnění opět nalezneme i okolo mřížky reproduktoru a také kolem čočky fotoaparátu a přisvětlovací diody. Takto pečlivě zaizolovaný mobil se jen tak nevidí.

Konstrukce neznamená jen to, že do telefonu budou voda a prach pronikat jen těžko. Za následek má také naprosto skvělé celkové zpracování mobilu, v němž není prostor pro jakékoli nelícující díly nebo možnost vyluzování pazvuků.

Xperia Active měří 92 × 55 × 16,5 mm. Je jen nepatrně větší, než Xperia mini a dokonce je stále tenčí než Xperia mini pro, to i přes dvojitou konstrukci krytu. Hmotnost 110,8 gramu je také přijatelná.

Displej a ovládání – menší pravděpodobnost úrazu

Xperia Active má stejný třípalcový displej s rozlišením 320 × 480 pixelů, jako modely mini. Výhodou řešení je fakt, že v rámci konkurence bude displej vzhledem k nejmenším rozměrům také nejméně náchylný k prasknutí. Proti běžným škrábancům a menším vrypům ho chrání tvrzená konstrukce.

U Sony Ericssonu se také pokusili vylepšit dotykovou vrstvu, která by teď měla lépe reagovat i na mokré prsty, které jinak dovedou většinu kapacitních displejů zmást. A musíme potvrdit, že se to vývojářům povedlo, i umokřený displej je stále dobře ovladatelný. Tohle není vlastnost, kterou oceníte jenom občas, třeba při výletu na vodu. Rádi budete za tuto vychytávku při každém dešti.

Jinak pro displej platí totéž, co pro modely mini: je dobře čitelný na přímém slunci, barevné podání patří v rámci LCD k tomu lepšímu, ale AMOLED a IPS displejům se pochopitelně nevyrovná. Zobrazení je docela jemné a displej podporuje technologii Bravia pro vylepšení obrazu v některých aplikacích.

Na telefonu běží známé uživatelské prostředí UX Platform se zkratkami na nejpoužívanější aplikace v rozích pohotovostního displeje. Operačním systémem je Android 2.3 Gingerbread. Sony Ericsson navíc slibuje aktualizaci na Ice Cream Sandwich. Systém je rychlý a funguje bez zádrhelů i neočekávaných pádů.

Oproti modelům mini je tu jedna drobná změna v případě ovládacích tlačítek. –Klávesa home je nyní senzorová, vzhledem k zaměření a konstrukci telefonu je to pochopitelné.

Baterie – slušné dva dny

Pod dvojitý kryt baterie se vešel akumulátor s kapacitou 1 200 mAh, tedy opět stejný, jako v případě obou obyčejných miniatur. Jeden den výdrže je tak jistotou, bez problémů jsme dosahovali i dvou dnů výdrže. Tento poznatek je zajímavý, protože modely mini a mini pro měly problémy s vybíjením přes noc. Nedovedly příliš šetřit energií v pohotovostním stavu. Těžké říci, co způsobilo, že Xperia Active to dovede, ale praktická výdrž telefonu nám přišla lepší než v případě neobrněných stájových sester.

Funkce – klasický stav

Zbytek recenze Sony Ericssonu Xperia Active opravdu můžeme vzít přes kopírák z testu neodolných modelů výrobce. Funkce jsou naprosto shodné: stále nám vadí nepříliš inteligentní vyhledávání v telefonním seznamu, naopak chválíme kompletní výbavu v datové oblasti. Ve výbavě je aplikace OfficeSuite k prohlížení dokumentů a Adobe Reader pro čtení PDF souborů.

Do modelu Active se vrátila navigace Wisepilot, která představuje alternativu ke Google navigaci. Hry zastupuje pouze QuadraPop a telefon opět nabízí několik způsobů, jak získat všemožné aplikace třetích stran.

Vzhledem k zaměření mobilu se tu nově objevily tři aplikace pro aktivní jedince. První je WalkMate, která jednoduše při běhu na pozadí počítá, kolik kroků jste s telefonem ušli. Užitečnou pomůckou může být vestavěný Kompas, který je přístupný jako samostatná aplikace.

Nejzajímavější je ale program iMapMyFITNESS+, který je schopen sledovat váš trénink, ať už jezdíte na kole, běháte nebo třeba boxujete. Pomocí programu můžete také zaznamenávat vaše jídelní návyky. Vše ale funguje až poté, co si v aplikaci vytvoříte svůj on-line profil. Výsledky svého snažení pak můžete sdílet s ostatními uživateli této služby.

Zpátky ke klasickým funkcím. Xperia Active má v telefonech švédsko-japonského výrobce dobře známý pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Vysvětlovat, že patří k tomu nejlepšímu, co dnešní mobilní telefony bez rozdílu rozlišení nabízejí, už vypadá skoro jako nošení dříví do lesa. Sony Ericsson fotoaparáty umí a dává si na jejich kvalitě záležet.

A Xperia Active není výjimkou. Fotoaparátu navíc s novější verzí Androidu přibyla funkce fotografování 3D panorama. To je ale jen okrajový doplněk, který mnoho uživatelů neocení. Navíc jak jsme si vyzkoušeli, 3D panorama lze pořizovat jen za dobrých světelných podmínek, v šeru nebo tmě nepochodíte.

Shrnutí – skvělý outdoor s minimem konkurence

Sony Ericsson Xperia Active má na trhu velkou výhodu: minimum konkurentů. Soupeři jí jsou jen Motorola Defy, nově nástupnický model Defy+ a také Samsung Galaxy Xcover. Výbavou jsou si všechny tyto telefony v podstatě velmi podobné, přístroje se ale liší displejem. Nejmenší úhlopříčka u modelu Active může být zdánlivě nevýhodou, která se ale v případě nasazení v extrémních podmínkách může změnit ve velkou výhodu.

Xperia Active působí, že by mohla být ze všech konkurentů nejodolnější. To ale bohužel nemůžeme spolehlivě ověřit. Cena 6 350 korun odpovídá konkurenci. Jak Samsung Galaxy Xcover, tak Motorola Defy+ jsou na volném trhu k sehnání zhruba za 6 690 korun. Motorola ještě chystá levnější alternativu v podobě modelu Defy Mini. Otázkou je, kdy se ten dostane na trh.

Sony Ericsson Xperia Active a konkurence

Sony Ericsson Xperia active Telefon Sony Ericsson Xperia active je outdoorový model, který dobře odolá vodě i prachu. Je určen lidem, kteří se nechtějí o svůj telefon příliš bát i při sportu a dalších činnostech nevhodných pro telefony. Telefon nabízí třípalcový displej, gigahertzový procesor a pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a diodovým bleskem. Cena: 6 350 Kč

Motorola Defy Motorola Defy je velmi slušně vybavený smartphone s androidem, se starší verzí systému ale nepatří na špičku produkce. Přesto nabízí něco, co málokterá konkurence: je to odolný přístroj, který vydrží nějaké to polití vodou a hrubší zacházení. Cena: 6 400 Kč

Motorola Defy Mini Motorola Defy mini je zmenšená verze už prodávaného modelu Defy. Smartphone s kompaktními rozměry nabídne konstrukci odolnou vůči prachu a vodě. Výbavou ale neohromí. V ní najdeme satelitní navigaci, wi-fi nebo podporu DLNA. Výhodou telefonu by měla být slušná výdrž. Neprodává se