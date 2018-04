Actwell i6000: obří phablet s Full HD displejem a dotykovým perem

Kříženci smartphonů a tabletů jsou pro výrobce zajímavým segmentem, který nabírá na popularitě. Jihokorejský Samsung, který kariéru těchto přerostlých zařízení zahájil se svým, z dnešního pohledu poměrně kompaktním, modelem Note tak následují mnozí výrobci, čínské nevyjímaje.

V nejlidnatější zemi světa se tak kromě již známého modelu Huawei Ascend Mate připravuje do prodeje Actwell i6000, další kříženec s Full HD (1 080 × 1 920 bodů) displejem. Překvapující je jeho úhlopříčka 6,45 palce, což při uvedeném rozlišení znamená jemnost 341 bodů na palec.

Je to tedy znatelně méně, než nabízí třeba HTC One (468 PPI), ovšem ztráta je skutečně jen na papíře, protože lidské oko bude při běžné pozorovací vzdálenosti obraz stále vnímat jako dokonalé jemný a bez viditelného rastru.

Podobně jako v případě Samsungu Galaxy Note bude k ovládání připraveno i dotykové pero. Pod displejem je pak trojice tlačítek.

Tento obr značky Actwell by měl umět slušně fotit, alespoň to signalizuje hlavní fotoaparát s rozlišením 13 MPix, sekundární snímač nad displejem pak zachytí nejvýše 3MPix snímky.

Zařízení poběží na androidu verze 4.2 a rychlou spolupráci zajistí čtyřjádrový procesor MediaTek MT6589 s pravděpodobným taktem 1,2 GHz. Čipy MediaTek nejsou úplně neznámé, dvoujádrový čipset pohání třeba nedávno uvedený outdoorový smartphone Cat B15. Operační paměť doroste do velikosti 2 GB, pro uživatelská data pak bude připraveno 16 GB prostoru. Zdrojem energie k provozu bude akumulátor kapacity 3 150 mAh.

Ačkoli budou půdorysné rozměry, které určuje především displej, obří, tloušťka se zastavila na 9,5 milimetrech. Podobně jako mnohé čínské smartphony bude i Actwell i6000 podporovat obsluhu dvou SIM.

Actwell i6000 by tak pro zájemce o výborně vybaveného křížence mohl být zajímavým kandidátem. Bohužel pravděpodobnost, že oficiálně překročí hranice domovské Číny, není vysoká. Stále však zůstává možnost objednat si přístroj z Asie na vlastní pěst. Cena zatím nebyla zveřejněna, ale v prodeji by tento gigant měl být ve druhé polovině června, a to v bílém a černém provedení.