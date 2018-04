Obří mobily s oranžovým displejem mají šmrnc a zajímavé funkce

Označení telefony pro seniory zní možná trochu pejorativně, na mobilní telefony značky Emporia sedí ale naprosto dokonale. Po letech, kdy jsme je obdivovali jen na zahraničních výstavách a veletrzích, se konečně dočkáme i v Česku. Tento malý, ale hodně zajímavý výrobce mobilů vstupuje totiž na český trh.

V nezávislé distribuci budou v nabídce všechny modely, v nabídce Telefónica O2 se po starším modelu Emporia Life objeví Emporia Talk Premium. V následujících dnech by se další z přístrojů této značky měl objevit i v nabídce T-Mobile. - čtěte Mobil zachraňující životy míří do ČR. Přinese tarify se slevou

Pokusů zpřístupnit mobilní telefony starší generaci bylo už několik. Řada výrobců se snažila "nacpat" mobil do stolního telefonu. Připomeňme třeba Maximobil Jablotron nebo třeba stolní telefony od U:fona. Emporia se vydala jiným směrem a vytvořila skutečně mobilní telefon, byť přizpůsobený potřebám starší generace. Jejich snadné ovládání a dobrá čitelnost displeje osloví i řadu tělesně postižených nebo všechny s jakkoli narušenou motorikou. Navíc, podobně jako v případě telefonů Aligator či ZTE, jde o přístroje vypadající poměrně slušně. Když s ním tak starší člověk někam vyrazí, nemusí se stydět. - čtěte Nejkrásnější mobil pro seniory pořídíte za dva tisíce - Aligator A500

Naslouchají potřebám starších

Emporia je rodinná firma, která se k výrobě mobilních telefonů dostala od stolních přístrojů a telefonních záznamníků. Jak uvedla na tiskové konferenci generální ředitelka Emporie Eveline Pupeter-Fellnerová, společnost se snažila opravdu vyvinout telefon přizpůsobený potřebám starší generace. Ze spolupráce s očními lékaři tak například vyplynulo oranžové podsvícení displeje a černá písmena. Stejně tak byl zvolen vyzvánění tón, který je dobře slyšitelný i lidem s horším sluchem. Důležitou drobností je například i kompatibilita s různými naslouchadly. I s nimi lze telefony Emporia bez problémů používat, telefon je odstíněn tak, aby je nerušil.

Telefony jsou vybaveny spoustou dalších detailů, které maximálně zvyšují komfort užívání pro starší a postižené uživatele. Například příchozí hovor je indikován nejen zvoněním a blikáním displeje, ale také blikáním tlačítka pro přijetí hovoru. Díky tomu se i technicky nenadaný uživatel rychle zorientuje. Velmi triviální podobu má i menu, které čítá pouhé čtyři položky. Samozřejmostí jsou skutečně velká a dobře čitelná písmena. Do menu se dostanete jednoduše stiskem některého ze směrových tlačítek. Zkrátka, všechno je podrobeno co největší jednoduchosti a přirozenosti při práci s mobilem.

Postupné stárnutí populace vyspělých zemí přitom Emporii nahrává. Na tiskové konferenci připomněla Eveline Pupeter-Fellnerová, že ještě před pár lety ji mobilní operátoři odmítali s tím, že jejich zákazníci jsou především mladí a o staré nemají zájem. Dnes ji oslovují sami a telefony Emporia se začínají prodávat téměř v celé Evropě. Přitom například v Rakousku patří Emporii více než 17 % trhu předplacených sad. To je srovnatelné například se Sony Ericssonem.

Telefony, co zachrání život

Jedním z důležitých bodů konceptu Emporie je nouzové tlačítko, které se vyskytuje na některých modelech. Není bohužel k dispozici na u O 2 prodávaném telefonu Emporia Talk Premium, mimo nabídku operátorů budou ale k dispozici i přístroje vybavené SOS tlačítkem. Má ho například model Life Plus či jedna z verzí telefonu Talk. Nouzové volání Emporie přitom funguje poměrně sofistikovaně. Pod nouzové tlačítko lze uložit až 5 čísel, přičemž telefon je v případě aktivace alarmu vytáčí stále dokola, dokud není hovor přijat, případně není proces přerušen trojím stiskem nuly. Tak je zajištěno, že se postižený skutečně dovolá pomoci. Dokonce ani hlasová schránka není překážkou.

V budoucnu se budou produkty Emporia v tomto směru dále vyvíjet. Na 3GSM v Barceloně jsme před časem obdivovali Emporii s integrovaným GPS přijímačem. Jak nám vysvětlila Eveline Pupeter-Fellnerová, tento přístroj je již na trhu v Německu jako součást balíčku, který rozšiřuje komunikaci mezi uživatelem telefonu a lékaři. Telefon pak umožní i monitorování zdravotního stavu svého majitele. Na GPS jsou pak napojeny další rozšiřující služby. V následujícím roce bychom se podobného řešení mohli dočkat i v Česku.

Emporia Talk Premium – malý velký telefon

Prvním modelem, který se objevil v nabídce našich operátorů, se stal model Talk Premium. V nabídce O 2 je k dispozici se speciálním tarifem pro seniory už od koruny, nedotovaná cena přístroje je pak přijatelných 2 995 korun. To je sice zhruba o tisíc korun více než v případě podobného telefonu od ZTE (Aligator A500), Emporia ale zaboduje opravdu kvalitním dílenským zpracováním, které podtrhuje i kovové šasi zvyšující odolnost přístroje. Přitom si Talk Premium zachoval únosné rozměry (121 x 57 x 15 mm) i hmotnost (110 g).

Tahákem jsou rozhodně velká tlačítka, která se dají bez problémů stisknout i roztřesenou rukou. Zároveň mají odpovídající odpor, aby se s nimi pracovalo pohodlně, a každé stisknutí potvrdí jemným cvaknutím. Skvěle čitelný je i displej s úhlopříčkou dva palce. Písmenka jsou obří, což je určitě dobře a informaci z displeje přečtou snadno i lidé s horším zrakem. Vše podtrhuje triviální ovládání, telefon v podstatě nemá menu. K SMS zprávám se dá dostat pomocí klávesy na boku telefonu, kde se nachází i tlačítko pro nastavení budíku. Kurzorovými klávesami se zase vstupuje do telefonního seznamu.

Za zmínku stojí ještě dvě drobnosti. První z nich je vysouvací plastový telefonní seznam, kartička, která se dá vytáhnout z dolní části přístroje a lze na ni zaznamenat jednak vlastní číslo a také další důležitá čísla. A to pro případ, že by uživatel potřeboval rychle vytočit číslo a z nějakého důvodu se nemohl dostat do telefonního seznamu. Druhou drobností je přisvětlovací LED, která se nachází na horní hraně telefonu a může posloužit jako příruční svítilna například pro přečtení textu.

Do telefonu lze uložit až pět čísel, která jsou označena jako TOP a přístup k nim je nejjednodušší. Paměť telefonu pojme až 100 záznamů, ty se přitom dají do přístroje vkládat i pomocí SMS. To je docela zajímavý způsob, jak usnadnit naplnění seznamu rodičům či prarodičům, kteří budou telefon používat. Talk Premium kromě toho nabídne například kalkulačku, pět různých vyzvánění nebo třeba jednoduchý připomínač narozenin. Praktický doplněk představuje pak stolní nabíječka, do které se telefon vkládá jednodušeji než v případě nutnosti zapojit miniaturní konektor běžné nabíječky.

Jen pro některé, ale nadchne

Emporia Talk Premium rozhodně nezaujme paletou funkcí. Je to přístroj určený pro konkrétní skupiny uživatelů, ale těm poskytne přesně to, co od telefonu očekávají. Velká tlačítka a snadno čitelný displej určitě ocení nejen senioři a postižení, ale třeba i uživatelé pracující v terénu. V těchto případech se stejně využívání telefonu omezuje jen na volání či SMS, takže žádné funkce ani chybět nebudou.