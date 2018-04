Obří mobil z Jablonce má následníka

Včera představila dceřinná firma Jablotronu Jablocom dlouho utajovanou podobu jeho mladšího bratra.

Funkcemi se příliš neliší od prvního. Jde o stolní telefon, který není zapojen do zásuvky, ale místo toho má v sobě SIM kartu na příjem signálu GSM jako mobily. Displej a klávesy zůstaly velmi velké a pohodlné pro použití.

Jednoduchý vynález z Jablonce uvítali hlavně mobilní operátoři, kteří jím pronikli k seniorům i do kancelářských aplikací.

„Pokusili jsme se ho udělat elegantnější,“ vysvětlil Dědek, který založil na telefony dceřinnou společnost JabloCom. Telefon by tak měl najít ještě větší využití v kancelářích. Následník prvního telefonu byl vyvinut ve spolupráci právě s operátory, má už například i připojení na počítač.

Oproti svému předchůdci se už dostal vývoj telefonu také do rukou špičkových designérů Jana Tučka a Dominiky Nell-Applové. „Lépe se ovládá, je ergonomičtějí, má lepší technické možnosti,“ vypočítává šéf JabloComu Jiří Meloun.

První verze získala nelichotivou přezdívku „záchodové prkénko“ či cenu za nejhorší design. „Do designu jsme tehdy neinvestovali, sami jsme měli pochybnosti, zda jsme se s tím nápadem nezbláznili,“ vysvětlil Dědek.

JabloCom se spojil při vývoji telefonu s německým kolosem Siemens, který do telefonu dodává třípásmový modul. Jen loni dal Jablotron do vývoje osmdesát milionů korun. „Brzy předvedeme něco nového,“ slibuje Dědek. „Musíme si představit, co by lidem mohlo pomoci, dát to dohromady a pak jim to vnutit,“ popsal strategii Dědek.

Sázka na jednoduchost Jablotronu vyšla. Díky telefonu letos zvýšila obrat o padesát procent na 800 milionů. „Většina lidí netouží po telefonu, který je nabitý funkcemi, naopak ocení chytré a pohodlné řešení nejběžnějších funkcí,“ podotkl Meloun.

Jablocom nestáhne původní verzi, někteří zákazníci totiž podle Dědka dávají přednost stále staršímu telefonu. „Například v Asii. Také senioři zvládli první telefon velmi dobře a umí ho skvěle ovládat a nebudou třeba chtít jiný telefon,“ upřesnil Dědek.

Jablonecký mobil už inspiroval další výrobce. „Máme už konkurenty,“ připustil Meloun. I proto firma tají, kolik telefonů loni vyrobila. „Jde o statisíce,“ dodal Dědek. Uspěla s nimi hlavně v okolních zemích, pro operátory se stal totiž stolní mobil cestou, jak zaútočit na pevné linky.

V Česku až takový úspěch telefon neměl, operátoři ho totiž prakticky opomíjeli a prodával se nedotovaný za necelých pět tisíc korun. „Přesto se ho prodalo kolem desíti tisíc kusů, “ řekl Josef Kvapil z firmy Mobil Centrum.

Cena následníka bude podle JabloComu mírně vyšší, přesnou částku ale ještě včera zástupci firmy neřekli.

Nový telefon se bude vyrábět v Číně, část také v České republice. Strach z okopírování od Číňanů nemá. „Už jsme s tím měli kdysi problémy, ale tamní justice je pružnější, než naše,“ dodal Dědek. V Čechách bude vyrábět hlavně malé série na přání zákazníka.

JabloCom musel premiéru druhého obřího telefonu o pár týdnů odložit, někteří operátoři se totiž ještě na nedávno skončeném veletrhu Cebit chlubili nabídkou jejich „starého“ mobilu. Teď firmu čeká jednání s operátory. „Přes ně půjde nejvíce prodejů,“ potvrdil Meloun.

Čeští operátoři se zatím k jeho prodeji staví zdrženlivě. „V současné době neplánujeme tento typ telefonu nabízet, ale není vyloučeno, že v budoucnu na základě zvýšené poptávky našich zákazníků podobný přístroj do nabídky zařadíme,“ řekl mluvčí Vodafone Jakub Hrabovský.

Jablotron zůstává dál českou firmou, podle Melouna je spojení se Siemensem ryze obchodní. „Neuvažujeme o kapitálovém propojení,“ vysvětlil.