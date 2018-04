Dostaňte se do muzea nejmodernějšího umění. Stačí jedna povedená fotka

0:18 , aktualizováno 0:18

Blog s názvem Museum of Selfies už nějaký čas shromažďuje fotografie uměleckých děl. Nejsou to však obyčejné fotografie. Lidé se snaží umístit svou ruku s mobilem tak, aby to vypadalo, že si postava na obraze fotí autoportrét.