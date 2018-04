Obrat v patentové válce. Motorola může zakázat prodeje Applu v Německu

Soud vydal rozsudek 4. litopadu a týká se porušování dvojice patentů Motoroly. Zvláštní na celém případu je fakt, že Apple během soudního sporu nepředložil žádné argumenty na svou obranu. Soud tedy rozhodl automaticky ve prospěch Motoroly a jde o takzvaný rozsudek pro meškání.

Apple se může pochopitelně proti tomuto rozsudku odvolat a pravděpodobně tak i učiní. Motorola se ale už mezi tím může pokusit o zastavení prodeje produktů Applu v Německu. Odborníci spekulují o řadě důvodů, proč se Apple nebránil.

Finance i právníky firma má, stejně tak dal soud i dostatek času na přípravu protiargumentů. Minimálně jeden z patentů Motoroly také podle všeho spadá do kategorie patentů obsažených ve standardech Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

Podle takzvaného FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) pravidla musí Motorola takový patent licencovat komukoli, kdo si o licenci zažádá, a to za férových podmínek, za rozumnou cenu a bez jakékoli diskriminace.

FRAND patenty všeobecně nelze použít jako pádný argument pro vydání předběžného opatření, jak ostatně dokazuje spor Samsungu a Applu. I korejská firma totiž žádala zastavení prodeje iPhonu 4S na základě porušování patentů obsažených ve standardech ITU. A například soud v Nizozemsku už rozhodl, že je taková žádost o předběžné opatření neoprávněná.

První vyhrání

Apple tedy mohl požadovat zamítnutí ze stejného důvodu; alespoň v případě jednoho z dvojice dotčených patentů. Podle některých odborníků Apple připustil rozsudek, který nezkoumal podstatu věci, třeba proto, že firma potřebovala na vypracování obrany přeci jenom více času. A tak se rozhodla, že své argumenty předloží pohromadě až při odvolání.

Tím se ale firma vystavila riziku, že například dva měsíce bude mít s prodejem v Německu potíže. Apple tím také nepřímo naznačuje, že alespoň u jednoho z dotčených patentů pro něj může být obtížné zformulovat argumenty.

Některé zdroje spekulují o tom, že zástupce Applu se na jednání neobjevil kvůli neočekávaným problémům.

Tim Nash, redaktor serveru Lowendmac.com, se ale domnívá, že je za "zpackaným" sporem něco trochu jiného. Evropská komise totiž před několika dny započala vyšetřování Samsungu kvůli možnému zneužívání patentů k monopolním praktikám. Komisi se totiž nelíbí právě argumentace FRAND patenty v soudních sporech.

Apple věděl o tom, že se schyluje k vyšetřování. Podle některých zdrojů měl být také jednou z vyšetřovaných stran, podle jiných si Apple u Evropské komise na praktiky konkurentů stěžoval. Ať tak či tak, Apple podle Nashe nechtěl riskovat, že by nějaký rozsudek zviklal odhodlání Komise pustit se do vyšetřování. A pokud by náhodou mannheimský soud i přes veškerou argumentaci Applu rozhodl ve prospěch Motoroly, mohla by to EK považovat za důkaz toho, že argumentace FRAND patenty nemusí být praktikou, která si žádá antimonopolní šetření.

Apple tak podle Nashe obětoval tento spor, aby se ujistil, že EK se do vyšetřování pustí a při odvolání už argument zneužití patentů obsažených ve standardech použije a nebude se přitom muset obávat, jestli mu soud tento argument nerozbije. Jednoduše řečeno, kontumační prohra byla pro Apple z hlediska většího sporu výhodnější než případná prohra s vyvrácenými argumenty.

Co je Apple

Motorola tedy své vítězství získala velmi snadno a je téměř jisté, že jí to bude chtít Apple vrátit s plnou parádou. Do té doby, než Apple získá rozsudek z odvolacího řízení (nebo dosáhne pozastavení platnosti opatření), je ale osud mobilních zařízení značky na německém trhu do jisté míry v rukou Motoroly.

Ta totiž může požadovat zastavení jejich prodeje. Rozsudek přesně zařízení nespecifikuje, ale pod pojmem "mobilní zařízení" si můžeme představit telefony iPhone a tablety iPad. Je také pravděpodobné, že Motorola může své opatření vynucovat jen vůči produktu, na který by se mohlo vztahovat klasické předběžné opatření – tedy vůči produktu, který se právě dostává na trh. V tom případě by se zákaz vztahoval jenom na iPhone 4S.

Motorola tedy může požadovat, ať Apple přestane prodávat některé své produkty v Německu. Jenže podobně jako v případě rozsudku s tablety Samsung půjde takové opatření obejít. Rozsudek je totiž vydán proti firmě Apple Inc. - tedy mateřské společnosti v USA. Ta podle něj nesmí (pokud o to Motorola požádá) v Německu nabízet a dodávat dotčená mobilní zařízení.

V Německu ale přístroje prodává německá filiálka Apple GmbH. Na tu se opatření zdánlivě nevztahuje. Jenže Apple Inc. nesmí do Německa přístroje dodávat a je otázkou, zda lze tento fakt obejít nákupem ze třetí země. Fakticky je totiž i v současné chvíli dodavatelem produktů Applu na evropský trh společnost Apple Sales International se sídlem v Irsku. I v tomto případě by ale mohla Motorola argumentovat tím, že pobočka jedná na příkaz mateřské firmy, a tudíž je stále dodavatelem.

Internetové stránky

V rozsudku je ale daleko zajímavější slůvko nabízet. Apple Inc. totiž případně nesmí své produkty v Německu ani nabízet. A to už může být pro Apple potíž. Doména apple.de je, stejně jako stránka apple.com/de, kam první zmíněná adresa vede, ve vlastnictví Apple Inc. (a je hostována na jeho serverech) a irská pobočka Apple Sales International je uvedena pouze jako kontaktní subjekt.

Motorola by tak mohla teoreticky požadovat, ať Apple z německé mutace stránek stáhne prezentace dotčených produktů a také ať zavře tamní e-shop. Některé zdroje navíc hovoří o tom, že ještě v pátek byla jako kontaktní subjekt uvedena německá pobočka Apple GmbH.

Prozatím jsou to vše pouze teoretické možnosti. Motorola zatím k žádnému opatření vůči Applu nepřistoupila a je otázkou, zda se tak stane. Firma může být spokojena s tím, že má v rukou argument ve svůj prospěch a místo zákazu prodejů, který by šel stejně obejít, se bude soustředit na právní argumentaci v odvolacím řízení.

Morálně má totiž momentálně Motorola navrch a v případě velmi těsné argumentační bitvy může první vítězství být tím, co převáží pověstný jazýček na misce vah na její stranu. Naopak, pokud by Motorola v odvolacím řízení prohrála, v případě zastavení prodejů by musela Applu platit odškodné.

V současné chvíli je to ale Apple, kdo by měl platit. Motorole za porušování patentů dluží licenční poplatky a firma také zaplatí náklady proběhlého řízení. Apple také s jistotou podá žádost o dočasné pozastavení platnosti rozhodnutí, má na to 14 dní od vydání původního rozsudku. To ale za cenu, že opět zaplatí celé řízení a že složí kauci. Pochopitelně jsou to vše částky, které jsou v porovnání s náklady celosvětové bitvy, kterou Apple vede, poměrně zanedbatelné.

Další postup

Apple s nejvyšší pravděpodobností podá žádost o pozastavení platnosti opatření. Pokud k pozastavení dojde, bude platit do doby, než dojde k novému rozsudku v odvolacím řízení u soudu vyšší instance, kam se Apple také s jistotou odvolá (tentokrát je to vyšší zemský soud v Karlsruhe).

Apple také může podat žalobu o zneplatnění předmětných patentů Motoroly u německého Federálního patentového soudu v Mnichově. Každopádně Motorola získala první vítězství, to ale rozhodně není konečné. Na výsledek celého sporu můžeme opět čekat i několik let.