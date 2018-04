Obrana proti otravujícímu telemarketingu

Ameritech Corp., telekomunikační společnost v USA včera oznámila, že je ochotna chránit své zákazníky před nechtěným voláním za poplatek 3.95 měsíčně. Nová služba pracuje s Identifikací volajícího a ptá se na jména těch, které nezná. Zástupci Ameritechu očekávají, že na tento požadavek většina prodavačů telefonních služeb a kreditních karet zavěsí a jen málo těchto obtěžujících hovorů zazvoní v domovech. "Já osobně miluji při večeři ticho nerušené zvoněním telefonu." říká Dave Onak, mluvčí Ameritechu. "Snažíme se dát zákazníkovi možnost převzít iniciativu."

Ameritech spouští službu zatím jenom v Chicagu a Detroitu s výhledem rozšíření na celý Midwest. Software bude v příštím roce poskytnut jako licence i ostatním společnostem, jako je Bell Atlantic.

Neidentifikovaní volající stanici s aktivovanou službou ochrany jsou požádáni o sdělení svého jména, předplatitel se pak může rozhodnout hovor přijmout, zavěsit a nebo přehrát vzkaz, který telemarketera požádá o zařazení do seznamu čísel Nevolat. Pokud se volající odmítne identifikovat, hovor je přerušen. Soukromí není laciné a zákazník bude muset měsíčně vysolit 7.50 za Identifikaci volanjícího a 3.95 za Privacy Manager. Navzdory tomu Ameritech a někteří analytitci očekávají o službu zájem.

říká Jeff Kagan, analytik telekomunikací z AtlantyZákazníci si začali kupovat identifikaci volajícího aby měli obranu proti nekončícím telefonním nabídkám pojištění, pohřebních spolků a příspěvků na školy. Časem ale telemarketeři začali Identifikaci blokovat a celá válka začala připomínat soutěžení mezi radary a detektory radarů; obě strany zlepšovali vybavení aby získali výhodu.

"Lokální telekomunikační společnosti zaznamenávají obrovský nárůst obratu ve službách jako je Identifikace volajícího, přesměrování a podržení hovoru." tvrdí Robert Wilkes, telekomunikační analytik "Privacy Manager společnosti Ameritech spadá přesně do této oblasti služeb. Došli jsme od Alexandra Bella do informačního věku a nyní potřebujeme kontrolovat telefonní hovory." Chet Dalzell, mluvčí Direct Marketing Association, reprezentující telemarketery, tvrdí že není třeba aby si zákazníci platili Privacy Manager. Fedrální zákony zakazují volat stejné číslo po deset let, pokud jim zákazník řekne že si to nepřeje. Kromě toho má každé telemarketingové středisko seznam čísel "Nevolat" do kterého je zákazník zařazen na písemnou žádost. "Zákazník již má možnost volby, telemarketing se reguluje sám." Představitelé Ameritechu namítají, opírajíce se o výzkum mezi zákazníky, že situace je v praxi odlišná od teorie. "Většina domácností jsou rodiny o dvou dospělých, kteří mají ve všední dny jen několik hodin času sami na sebe a právě těchto hodin se snaží telemarketeři využít jak jen to jde." říká Dave Onak. "Naši zákazníci chtějí mít po práci klid a jsou ochotni udělat cokoliv, aby se zbavili telemarketingových telefonátů.

Poznámka pod čarou: Telemarketing je jeden z autentických produktů USA, jde vlastně o použití telefonu jako agresivního prodejního prostředku a v Čechách je v této podobě víceméně neznámý. (Mluvím o aktivním, čili outbound telemarketingu; pasivní - inbound telemarketing je třeba informační středisko RadioMobilu) Sám jsem se účastnil vzniku a rozjezdu prvního telemarketingového střediska v Čechách, centrum dodnes funguje u jedné významné společnosti. Americké telemarketingové společnosti pracují ve velkém a postupují podle seznamů vypracovaných na základě marketingových, sociologických a geographických studíí. Když budu prodávat po telefonu luxusní zboží, nebudu volat na Žižkov nebo do Butovic ale mnohem spíš na Ořechovku nebo na Hanspaulku. Důsledkem tohoto podnikání jsou pro američana hovory mezi šestou a osmou večer s nabídkami všeho možného. Jedinou obranou dosud byla buď Identifikace volaného nebo zápis do seznamu Nevolat. Telemarketingových společností je ale celá řada a když skoncujete s jednou, zavolá vám jiná. Já osobně jakmile zjistím že jde o telemarketing, přecházím do češtiny.