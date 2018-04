Obr nabitý funkcemi a bohužel i nedostatky - recenze komunikátoru HP iPAQ 614c

Závěr

HP iPAQ 614c v redakci zanechal rozporuplné pocity. Na jednu stranou jde o výkonný komunikátor s takřka bezchybnou výbavou, celkový dojem ale kazí četné a někdy zbytečné nedostatky. Mírným zklamáním je i telefonní klávesnice, která doplácí na experiment jménem Smart-Touch. Ono dotykové kolečko je sice efektní, ovšem absence potvrzovacího středu jeho snadné použití degraduje.

Použitelnost přístroje jako telefonu také není nejlepší, a to především kvůli prodlevě při uskutečňování hovorů a tiššímu telefonnímu reproduktoru. V oblasti konektivity zamrzí absence technologie Mass Storage, která většinou u nových přístrojů nechybí. V této chvíli by to mohlo vypadat, že iPAQ 614c při pořizování nového komunikátoru ani nestojí za úvahu. Tak to ale není. Přístroj se velmi osvědčil coby multimediální přehrávač a kromě bezchybného přehrávání neupravených filmů se chlubí i kvalitním zvukovým výstupem. Snímky z vestavěného fotoaparátu jsou bohužel katastrofální. Zklamáním je kresba zachycených momentek a rychlost překreslování scény, dobrá je však schopnost fotit předměty blízké objektivu.

Velmi dobrá je však výdrž komunikátoru, kdy se při skromnějším použití bez nesnází dostanete na čtyři dny provozu. Zájemce iPAQ může nalákat i na příznivou cenu, která se pohybuje okolo 9 500 Kč včetně daně. Podobně vybavený Asus P750 přitom pořídíte za cenu okolo 12 000 Kč.

K testu zapůjčila společnost PalmPc.cz