Nový iPhone by mohl mít oboustranný USB konektor

0:01 , aktualizováno 0:01

Apple si nechal patentovat speciální USB konektor, který by i do starých zdířek mohl být vložen obráceně. Je zajímavé, že se patent objevil pád dnů poté, co byla přijata nová specifikace USB, která oboustranné vkládání umí, ale s jinými konektory.