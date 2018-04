Oblíbený nástroj ke konverzi DVD filmů je zde ve verzi pro Smartphony!

Smartphony s landscape displeji jako je například HTC Excalibur nebo duo Samsungů SGH-i320 a i600 jsou na sledovaní filmů jako dělané – díky naležato postavenému displeji totiž není nutné při sledování klipu přístroj natáčet, což u jiných WM zařízení nutné je. Tento fakt byl také hlavní inspirací ke vzniku Smartphone verze Mobile DVD. Přehrávání filmů na smartphonu/komunikátoru si získává na oblibě i díky velmi přívětivým cenám paměťových karet, kdy není obtížné sehnat 4 GB SD kartu za cenu okolo jednoho tisíce korun (tento standard se sice u nových WM zařízení používá jen zřídka, ceny běžnějších mini a microSD jsou na tom jen o něco hůře).









Na kartu takto velké kapacity již několik zkonvertovaných filmů bez problému dostanete a co víc, můžete mít neustále s sebou třeba i celou sérii oblíbeného seriálu.

Nedávno jsme vám přinesli podrobný návod ke konverzi běžných DiVx filmů, tento desktopový nástroj od Spb Software house slouží především k úpravě DVD filmů do rozumného rozměru (datové velikosti). Celý film v DVD kvalitě by se nevešel ani na zmíněnou 4 GB kartu, proto je převod naprostou nezbytností. I zde ale platí známá rovnice vyšší/nižší velikost souboru = vyšší/nižší kvalita výsledného videa. Nově byla programu přidána možnost prohlédnout si kousek filmu před samotným převodem kvůli kontrole správnosti nastavených parametrů. Že by inspirace u Pocket DiVx encoderu?

Program se dále chlubí vůbec nejvyšší rychlostí převodu a tak zvládne dvouhodinový film převést do kýženého formátu asi za 20 minut. Doba převodu se ale pochopitelně odvíjí od výkonu vašeho desktopu, tepe-li v něm výkonný dvojjádrový procesor, pak se skutečně na takové časy lze dostat. Na svižnost konverze má kromě procesoru vliv také nastavená kvalita videa.



Hlavní přednosti Spb Mobile DVD:

Preview (ukázka) – možnost shlédnout kousek videa s vámi nastavenými parametry a zabránit tak pozdějším výkřikům nespokojenosti, zjistíte-li, že je obraz při přehrávání deformovaný (protáhlé postavy a obličeje)

Vysoká rychlost převodu – konverze 120-ti minutového filmu v DVD formátu zabere na PC optimálního výkonu (nutný dvojjádrový procesor) asi 20 minut, což je oproti Pocket DivX encoderu značný pokrok.



Široká paleta nastavení – před konverzí můžete navolit jazyk dabingu, případně titulků; nabízí se možnost konverze jen určité části filmu; scénu lze zoomovat; podrobné nastavení kvality výsledného videa; podpora WMV/Xvid formátu…



Snadná obsluha – interface Spb Mobile DVD je uživatelsky přátelský a jeho ovládání velmi intuitivní, navíc není třeba instalovat program do samotného zařízení.



Spb Mobile DVD spustíte na každém PC s operačním systémem Windows 2000, Windows XP a Vista. Program je k dispozici v devíti jazykových mutacích a v Spb nezapomněli ani na naši mateřštinu. Mobile DVD je mocný nástroj, který si hravě poradí s konverzí nejen každého DVD filmu, celá procedura je navíc poměrně svižná. Budete-li chtít však využívat jeho služeb déle než patnáct dnů, pak si připravte 24,95 USD (asi 525 Kč), což je stanovená cena jedné licence.