Nahrajte si do smartphonu. Oblíbené aplikace redaktorů Mobil.cz

V redakci používáme smartphony se všemi třemi běžnými operačními systémy: Android, iOS a Windows Phone. A stejně jako za rok otestujeme desítky mobilů, tak vyzkoušíme za rok stovky aplikací. A plno z nich je zcela zbytečných. Proto přinášíme první přehled těch, které považujeme za praktické a které používáme dlouhodobě.

Pokud se potřebujete zorientovat v samotných operačních systémech, máme pro vás několik návodů a popisů. Pro novopečené majitele smartphonu jsme připravili podrobné návody:

Nejnovější verze všech tří operačních systémů popisujeme zde:

A zde je první várka oblíbených aplikací redaktorů Mobil.cz. Některé aplikace existují pro všechny platformy, jiné jsou jen pro některé.

SoundHound

Najdete na: Google Play, App Store, Windows Phone

Čas od času můžete v rádiu, na ulici nebo třeba v televizi slyšet song, který neznáte. Stačí zapnout SoundHound, nechat telefon poslouchat a za pár vteřin se o skladbě dozvíte vše podstatné. Existuje bezplatná i placená varianta.

FlightRadar24

Najdete na: Google Play, App Store, Windows Phone

Kam asi tak letí letadlo, které vidíte ve výšce deseti kilometrů nad sebou? Aplikace FlightRadar24 zobrazí destinaci letu, rychlost, výšku, typ letadla i další zajímavé detaily. V základní verzi zdarma, mnohem více informací poskytne placená varianta.

MortPlayer

Najdete na: Google Play

Pokud dáváte přednost třídění hudby po tradičních složkách nebo nemáte u hudby dostupné ID3 Tagy, je pro vás ideálním přehrávačem MortPlayer. Nabízí bohaté možnosti nastavení, český překlad a widget na plochu, zamykací obrazovku i do notifikační lišty. Aplikace je pouze pro Android a je zdarma.

GO SMS PRO

Najdete na: Google Play, App Store

Chtěli byste propracovanější editor SMS zpráv, který nabízí bohaté nastavení notifikací, vzhledu nebo systému zobrazování zpráv a dokáže zprávy archivovat nebo ukládat do trezoru? Stačí pouze GO SMS PRO nastavit jako výchozí editor SMS zpráv. Podstatné je i to, že po nastavení v menu ořezává před odesláním zprávy diakritiku. Doporučujeme jen verzi pro Android, aplikace je zdarma.

Goggles

Najdete na: Google Play

Goggles je univerzální aplikace na rozpoznání téměř čehokoliv, na co namíříte čočku fotoaparátu. Pro začátek je schopná načíst tradiční i QR kódy, přeložit vyfotografovaný cizojazyčný text, ale poradí si s rozpoznáním i známých památek, obrázků a mnoha dalších věcí. Perličkou je rovněž integrovaný řešitel Sudoku. Aplikace je zdarma.

iReader

Najdete na: Google Play

Univerzální čtečka knih s podporou rozličných formátů. Podporuje samozřejmě i českou diakritiku, kdy je nutné v nastavení většinou nastavit Charset na UTF8 nebo Central European. Samozřejmostí je podpora několika různých vzhledů podkladu i barvy písma. Aplikace je zdarma.

MX Player

Najdete na: Google Play

MX Player je univerzální přehrávač především videa. Zvládne samozřejmě i připojit titulky a jistě oceníte bohaté možnosti nastavení. Jeho reklamním heslem je, že dokáže přehrát cokoliv a od skutečnosti se toto tvrzení příliš neodchyluje. Aplikace je zdarma.

Navigator

Najdete na: Google Play

Pokud vám nestačí pro zobrazení map aplikace jako Google Maps nebo Earth, které často stahují podklady z internetu, můžete zkusit aplikaci Navigator. Jedinečnost této aplikace tkví v tom, že je nabízena naprosto zdarma, a to včetně mapových podkladů. Počítejte s tím, že detailnost map nebo možnosti aplikace se většinou nevyrovnají konkurentům za tisíce korun.

Jízdní řády

Najdete na: Google Play, App Store

Jízdní řády prakticky jakéhokoliv prostředku hromadné přepravy budete mít vždy po ruce, ať už jste v jakémkoliv městě u nás. Jednoduchá obsluha, našeptávání často vyhledávaných tras a třeba i odhadnutí vaší polohy jsou hlavní charakteristiky této bezplatné aplikace.

iDNES.cz

Najdete na: Google Play, App Store, Windows Phone

Snadno ovladatelná aplikace po právu oceněná křišťálovou Lupou s obsahem zpravodajského serveru iDNES.cz. Umožňuje snadné sdílení článků, procházení rubrik zpravodajského serveru, a to vše intuitivně a plynule. Umí přehrávat také videoobsah poskytovaný na webu, lidem se slabším zrakem umožní nastavit i velikost použitého písma. Aplikace je zdarma, placená je jen verze pro iPhone, která stojí 40 korun.

BeerCounter

Najdete na: Google Play, App Store

Úžasně jednoduchá aplikace, která pomůže ohlídat si výši účtu v restauraci při pivních dýcháncích. Jediným nastavením lze zadat cenu jednoho půllitru piva a myslet na to, že po každém kousku kliknete v aplikaci na displej. Velká číslice na grafice pivního podtácku na konci večírku jasně prozradí, kolik piv jste zvládli a kolik budete platit. Aplikace je zdarma.

Google Maps

Najdete na: App Store

Po nepovedených mapách od Applu, které se objevily v nové verzi operačního systému iOS, mohou uživatelé znovu využívat mapy od Googlu. Ty nabízejí dobré mapové poklady, rychlost načítaní i uživatelský komfort. Ve smartphonech s Androidem jsou nahrané v základu, pro iPhone je vřele doporučujeme. Pro Windows Phone nejsou oficiálně k dispozici. Aplikace je zdarma.

iPhoto

Najdete na: App Store

A ještě jedna aplikace výhradně pro iPhony. Povedená aplikace pro editovaní fotografií přímo od Applu. Pomocí aplikace lze pořízené nebo sesynchronizované fotografie i organizovat. Aplikace stojí 4,49 eur, tedy asi 115 korun.