Oblékněte mobilu „kabátek“. A volejte foťákem, přehrávačem nebo navigací

Společnost modu, založená v roce 2007 a sídlící v Izraeli, představila vizi, jak by mohly vypadat mobilní telefony budoucnosti. Celý projekt se nejeví nereálně, několik světových operátorů již podepsalo strategickou spolupráci a tak bychom se mohli s modu mobilem setkat na trhu už ke konci letošního roku.

O co jde. Základem modulárního mobilu modu je samotný mobil modu. Jedná se o velmi malý a hlavně ultralehký mobil, což dosvědčuje zapsání v Guinnessově knize rekordů.

Samotný mobil modu umožňuje volání, posílání textový zpráv a má vestavěný hudební přehrávač. Nechybí Bluetooth. Vestavěná paměť má kapacitu 1 GB a přístroj lze připojit k počítači přes USB Mass Storage.

To však není vše. Samotný mobil modu, který nemá ani klasickou klávesnici, lze vkládat do takzvaných modu jackets nebo modu mates. To znamená, že malý a lehký mobil modu lze vložit do různě designovaných kabátků (jackets), které nemají pouze vylepšit vzhled, ale také nabídnout nové funkce.

Na výběr budou odolné kabátky pro sport, byznys oblečky pro práci s pohodlnou klávesnicí nebo stylové kabátky pro reprezentaci. Svůj mobil modu s uloženými kontakty, kancelářskými položkami a multimédii, tak lze přesouvat z „kabátku do kabátku“, podle toho, co je v danou chvíli potřebné.

Kabátky pro modu mobil mohou být označeny módními značkami a mohou mít předinstalovanou výbavu a vlastní unikátní uživatelské prostředí. S jedním telefonem modu, tak můžete mít celou řadu mobilů specifických funkcí.

Mobil modu také může být vkládán do širokého spektra přístrojů od přenosných hudebních přehrávačů, přenosných herních konzolí, digitálních fotoaparátů, DECT telefonů, autorádií, navigací a dalších. Tyto převleky se nazývají modu mates.

Na první pohled vypadá řešení modu převratně. Výhodou by měly být nižší ceny „kabátků“, než kolik by stál zbrusu nový mobil se specifickými funkcemi.

A společnost modu již na svůj mobil sehnala společníky. Modu již podepsalo spolupráci s italským operátorem TIM, ruským operátorem BeeLine a izraelským operátorem Cellcom. Dalším partnerem je výrobce autorádií a navigací Blaupunkt. Modu spolupracuje i s největším hudebním vydavatelstvím na světě Universal.

Zakladatel společnosti modu Dov Moran úspěchu modulárního mobilu věří. V rozhovoru pro server The Marker řekl: "Byl jsem na kongresu MWC na stánku Nokie a její nabídka je nudná. Vystaveny byly stejné mobily jako dříve, pouze místo 8 GB mají paměť 16 GB. Naše filozofie je opačná než u Nokie, jejíž motto je nabídnout vše v jednom přístroji." Dov Moran považuje systém modulární nabídky jednotlivých funkcí za lepší a věří v úspěch. V rozhovoru dodává: "Nokii nezbývá než jít v neděli do kostela a modlit se.".

Zakladatel společnosti modu má za sebou již několik úspěchů. Dříve založil společnost M-Systems, která má za sebou úspěšné produkty na poli Flash pamětí - DiskOnKey a DiskOnChip.