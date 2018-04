Oblékáme Zire (2) - PIM aplikace

U 2MB Palmu Zire se domníváme, že si vystačíte se základními PIM programy. Jsou malé, efektivní, nezabírají žádné místo (jsou v ROM), a pokud máte lokalizaci, máte je i hezky česky. Alternativy k diářům a správcům kontaktů jsou většinou velké a placené.

Diáře

Pokud ale pro vás je diář nezbytnou aplikací a koupili jste Zire jen kvůli němu, tak se rozhodněte mezi DateBk5 a Agendus. Jsou to bezkonkurenční náhrady a na Zire vám budou fungovat, museli byste ale obětovat asi 600-700 kB paměti! Produkt DateBk můžete zakoupit i ve starších verzích, které jsou paměťově daleko úspornější. Můžete si vybrat, jaké schopnosti jsou pro vás důležité. Tabulka jednotlivých verzí je zde.

Úspornější alternativou k těmto titánům může být ještě diář Avenga - je jednoduchý a přímočarý, naučíte se jej hned používat a umí dobře propojit základní PalmOS databáze.

Zvesela na úkoly

U úkolů si vystačíte pravděpodobně s ToDo listem, který máte v ceně. Má asi jedinou chybičku - neumí vkládat opakované úkoly. Tento problém (je-li to pro vás problém) odstraní asi nejefektivněji stařičký ReDo Ricka Huebnera. Má 39 kB a stojí 11,95 USD.

Zajímavým úkolovníkem je Ghardeno, jehož další vývoj byl zrušen, takže zůstal jen jako beta 0.9.9, zkuste ho ale - může se vám hodit. Je zdarma a má jen 21 kB.

Vyhoďte lístečky!

Řada z nás jistě používala ve svém osobním i profesním životě žluté nalepovací lístečky s důležitými poznámkami, termíny apod. Program této kategorie je na PalmOS velmi důležitý - jmenuje se DiddleBug . Stáhněte si jeho starší verzi 2.15, která je jen 42 kB velká, umí toho takřka tolik co vyšší verze. Ke každé ručně psané poznámce můžete navíc přiřadit alarm! Program ve starší verzi najdete zde.

Dnešní agenda

Výrazně vylepšit můžete svoje PIM aplikace pomocí tzv. TODAY programů, které umí souhrnně zobrazit na displeji vaši denní agendu: údaje z PIM databází, emaily apod. Dobrým freewarovým řešením je Today, či program HotDate (48kB).

Kdo má dnes svátek?

Naše další dva tipy jsou české provenience a oba by měly být co nejrychleji staženy a nainstalovány do vašeho Zireho. Jsou to 15kB databáze českých svátků Aniversary? od Questions a 8kB SvátkyDA (DA aplikace Martina Ostruzsky), která ale vyžaduje jeden z DA launcherů - zkuste App/DA , který je krátký a zdarma.

Něco na narozeniny

Jestli máte hodně známých a sháníte něco na sledování narozenin, zkuste Happy Days. Existuje i v české verzi a je jen 55 kB velký. Je navíc zdarma.

Máte-li ale na svém PDA databázový program, který má datová pole, můžete tento program s klidem ušetřit a udělat si narozeninovou databázi v této aplikaci. Dalším způsobem hlídání narozenin a výročí je jejich zapsání do Diáře jako položku s ročním opakováním.

A na adresy?

PalmOS adresář patří k nejlepšímu ROM software a doporučujeme zde šetřit místo a pracovat s ním. Existuje celá řada náhrad, jsou vesměs rozsáhlé a komerční.

Je-li pro vás ale adresář otázkou "života a smrti" - máte velmi mnoho kontaktů a pídíte se po něčem mohutnějším, než je AddressBook, zkuste TealPhone, který má něco přes 100kB a je doopravdy dobrý. Další náhrady (SuperNames, 321Contacts, PhoneMate atd.) jsou přece jen hodně dlouhé.

Práci s adresami s ale můžeme vylepšit i jinak - třeba utilitou pro rychlé vkládání telefonních čísel QuickPhone, dobrý je i program pro rychlou hromadnou změnu adres Address Renamed Tool.