Oblékáme Zire (1) - jak z mála udělat hodně!

Kdo pohrdavě mluví o malé 2MB paměti Palmu Zire (jsou to většinou někteří skalní zastánci konkurenční platformy), ve skutečnosti neví, jak úsporný PalmOS formát umí být a jaké programy lze současně do 2MB handheldu dostat. Při výběru budeme brát ohled i na vaši peněženku, protože předpokládáme, že majitel Zireho není vrcholový manažer, ale spíše student, či začátečník.

Varování ministra matematiky

Postupně vám představíme velmi mnoho programů, které se vám do Zireho mohou hodit, ale nedostanete je, pochopitelně, do handheldu všechny. Záleží na vašich preferencích. Budeme se navíc snažit uvádět aktuální velikost programů v kB.

Aplikace, o kterých si myslíme, že by se vám mohly v každém případě hodit (říkejme jim nezbytné), označíme navíc touto ikonkou:

Úvodem přijměte několik rad, tipů a doporučení.

Jste začátečník?

Mrkněte na naši první pomoc pro začátečníky, což je jakýsi rozcestník na články u nás určené novým PalmOS uživatelům.

Náš TIP: Víc místa získáte komprimací!

Zní to neuvěřitelně, ale vašich 2 MB paměti se může rázem znásobit, a to pomocí komprimačního programu. Dva z nich umí komprimovat a dekomprimovat automaticky - tedy zazipovaná aplikace se při spuštění rozzipuje a po ukončení práce s ní se zase zazipuje. Známé jsou programy FlyZip ZR (v nové verzi), či LightNZip.

Náš TIP: Přečtěte si naše rady, jak získat víc místa v palmu!

Před časem jsme přinesli několik rad, jak získat víc místa. Ne všechny rady ale platí pro všechny handheldy - například Palm Zire nemá flash paměť, a tak nemůžete používat flash programy, ani editovat ROMku. Druhá porce našich rad a tipů je ale stále platná a doporučujeme ji pročíst velmi bedlivě!

Zopakujme si tedy ty nejdůležitější tipy a triky pro Zire a provedeme si jejich malou aktualizaci o nové možnosti a nový software...

Znovu opakujeme: KOMPRIMUJTE!

To jsme sice už zmínili, ale znovu to zdůrazňujeme, je to elegantní způsob, jak za malý peníz získat hodně muziky!

Doporučujeme program FlyZip ZR - je malý a levný.

Hledejte paměťově úsporné programy! Patří sem i univerzální programy všeho druhu.

To bude námětem dalšího pokračování tohoto tématu, protože kromě komprimace to představuje základní způsob, jak do vašeho Zire dostat co nejvíc možností.

Uklízejte!

Pokud často zkoušíte novinky, zůstávají ve vaší paměti pozůstatky po smazaných programech - databáze, nastavení, preference apod. Z desítek takových drobností se stávají zbyteční "paměťožrouti".

Lze se jim bránit třeba aplikací Uninstall Manager a Clean Up. Pokud začínáte, postačí vám provždy ten první z nich, který podobným problémům zabrání. A jestli už se stalo, a potřebujete vyčistit svůj handheld, zkuste ten druhý program!

Žádná milost s ležáky!

Pamatujte si, že každý váš kB je drahý. Netrpte ve svém PDA aplikace, které nepoužíváte (nejčastějšími důvody jsou nešťastná koupě, "to jednou můžu potřebovat" apod.). Nemažete je ostatně do nenávratna - máte je v PC a kdykoliv je můžete do PDA zase nahrát, když se rozhodnete je používat.

Pozor na paměťové pasti!

Paměť se může velmi rychle "ztratit", třeba když zapomenete omezit synchronizovanou poštu (a odebíráte třeba nějaké konference) - nastavte proto omezení pro své zprávy na počet dnů i na maximální velikost zprávy.

Některé aplikace uchovávají ve své paměti dočasné soubory, pokud jste je před ukončením aplikace řádně neuzavřeli (QuickOffice, WordSmith apod.). Týká se i nastavené cache u browseru. Třeba jedna rozečtená 300 kB kniha vás tak může stát 600 kB paměti! Mějte tyto aplikace pod kontrolou!

Kupujte software!

Samozřejmě při výběru ze srovnatelných programů upřednostníme aplikace zdarma, nevyhneme se ale ani placeným produktům. Ceny za PalmOS software totiž nejsou enormně vysoké (po přepočtu se pohybují v řádech stokorun), jsou velmi propracované a řadu z nich budete třeba používat mnoho let. Zvažte dobře, zda vám stojí za to trápit se s freewarovou, špatně fungující alternativou, když si můžete v dané kategorii pořídit dokonalý program za tři stovky, který vám poslouží velmi dlouho, nebude vás trápit chybami a resety a jehož výrobce/prodejce vám poskytne zákaznickou podporu.

Samozřejmě i u PalmOS aplikací (jako všude jinde) existují na internetu nelegální stránky s warezem, sériovými čísly i cracky. Pro uživatele je ale skutečně výhodné si program, který si prozkoušel v trialverzi a rozhodl se jej používat, zakoupit. Nákupem oblíbeného programu přispíváte totiž motivačně k dalšímu vývoji, přičemž upgrade bývá za zvýhodněný poplatek, leckdy zdarma. A cracknuté aplikace se často chovají nestabilně, což třeba nevadí v emulátoru, ale když se vám na jednání u zákazníka zresetuje palm, tak vám těch pár "ušetřených" stovek může přijít pěkně draho....

V PalmOS existuje navíc rozvinutá freeware scéna, takže řadu programů opravdu seženete bez poplatku.

Úvod byl trošku zdlouhavý, ale nutný - tyto rady vám totiž mohou ušetřit spoustu trablů. Zítra už se porozhlédneme po aplikacích s vynikajícím poměrem velikost/výkon. Budete se možná divit, co jich je!