Oblečený ve fráčku od Vodafone - Sony Ericsson V630i

Sony Ericsson V630i není ve své podstatě žádnou úplnou novinkou. Jde totiž jen o k obrazu Vodafonu přetvořený model K610i. Samotný model K610i pak po stránce výbavy působí jako mírně upravený Sony Ericsson K750i. Přitom je nástupcem modelu K600i. Aby byl zmatek v modelové ofenzívě Sony Ericssonu ještě větší, tak na trzích kde Vodafone nepůsobí, se bude model V630i prodávat pod označením K618i.

Odlišnosti mezi blízkými příbuznými přesto nějaké jsou. Vodafone je totiž mocný operátor a V630i tak dostal několik úprav podle jeho přání. Nejedná se však o žádné zásadní změny, oproti zvyklostem se trochu změnilo menu telefonu, které dává jasně najevo příslušnost k operátorovi a prosazuje jeho službu live!. Mírných změn se dočkalo i ovládání.

Sony Ericsson V630i, převlečený sourozenec K610i, jejich předchůdce K600i a funkčně téměř shodný model K750i

Vzhled a konstrukce – půlrok vpřed a úkrok stranou

Z hlediska designu se opět nekoná žádná revoluce a Sony Ericsson se drží v zaběhnutých kolejích. Celočerný telefon oživují oranžové prvky, tak jak tomu je například u některých modelů řady Walkman. Výsledkem je jakýsi mix mezi modely W810i a K800i.

Na čelní straně, s pro značku typickým rozvržením, tak nejvíc upoutá oranžově lemovaná navigační klávesa a dvě pro Sony Ericsson netypická tlačítka. Těmi jsou klávesy s červeným a zeleným telefonem. Tyto odtud vyhnaly tlačítka pro vyvolání menu zkratek a spuštění webového prohlížeče, jinak vše zůstalo při starém. Krycí sklíčko displeje tentokrát nezabírá tak velikou plochu, jako například u K750i a podstatně tak ubylo prostoru pro zachytávání otisků prstů.

Spodní strana telefonu je jako obvykle velmi strohá, najdeme tu jen datový konektor, zdířku mikrofonu a očko pro provlečení poutka. Šedivý pás, který spodní část tvoří, přechází i do boků telefonu a zhruba v jejich třetině začíná ustupovat celkově převládající černé barvě. Na levé straně pásek umně ukrývá krytku slotu pro paměťové karty Memory Stick Micro, vpravo je do něj zakomponováno tlačítko spouště fotoaparátu.

Pravá strana pak ukrývá oranžové dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, levý bok obsahuje stejně barevné tlačítko pro spuštění MP3 přehrávače. Klávesy pro regulaci hlasitosti se při hovoru netisknou moc dobře, protože černý bok telefonu je propadlý dovnitř a klávesy se tak špatně nahmatávají.

Horní strana telefonu vyměnila obligátní infraport za blikající diodu. Odkud se tento přežitek vzal netušíme, považujeme jej však za zbytečnost. Dioda totiž svým blikáním pouze oznamuje přítomnost (zeleně), či nepřítomnost (červeně) signálu, při dobíjení nepřetržitě svítí. Žádné upozornění na zmeškané události se nekoná. Na rozdíl od infraportu tu ale nechybí již tradiční vypínací tlačítko, které se tiskne podstatně lépe, než například u modelů řady 750.

Směrem ke stranám zkosená zadní část telefonu si nijak přehnaně nehraje na fotoaparát, ačkoli jí nechybí čočka, za kterou se skrývá dvoumegapixelový čip. Automatické ostření fotoaparát postrádá, stejně jako přisvětlovací diodu, nechybí alespoň zrcátko pro autoportréty. Asi nejzajímavějším designován prvkem jsou kulaté oranžové mřížky hlasitého reproduktoru, mezi tím vším se ještě krčí krytka konektoru pro externí anténu. Dolní odnímatelná část zadního krytu na sobě má plasticky vyvedené logo Vodafonu, díky němuž se telefon položený na stole viklá. Kryt velmi dobře drží na svém místě, přitom pro jeho sejmutí je zapotřebí jen minimum síly. Stačí jen vědět, kde zabrat. Tím místem je maličkatý výstupek vedle zrcátka, pak jde všechno jako po másle.

Vůbec celá konstrukce dokazuje, že se zpracováním telefonů klasického typu nemá Sony Ericsson žádné problémy, i když použité plasty tentokrát nepůsobí tak hodnotně. Pro úplnost ještě dodejme rozměry a hmotnost telefonu. Ty jsou 102 x 45 x 17 mm, respektive 92 gramů. Do délky tak telefon překonává K750i o dva milimetry, je však celkově užší a tenčí.

Displej a klávesnice – inovace známého

Displej zůstal aktivní TFT s podporou 262 000 barev a rozlišením 176 x 220 bodů. Nejedná se ovšem o stejný typ jako v řadě 750, displej je tentokrát o trochu větší. Jemnost zobrazení tím ale nijak viditelně neutrpěla, rastr je pozorovatelný jen zblízka. Vylepšen byl jas a kontrast displeje, oproti řadě 750 se také zlepšila čitelnost na slunci.

Klávesnice nepatří k zázrakům své doby, zásadní výtky však mít nelze. Blok numerických kláves je na tom velmi dobře, tlačítka mají lehce gumový finiš a jednotlivé řady jsou mírně zkoseny vpřed. Prst tak po klávesnici neklouže a jednotlivé řady jsou dobře rozlišitelné. Horší to je s kontextovými klávesami. Stejně jako potvrzovací střed navigační klávesy by jejich rozměry nemusely vyhovovat tlustým prstům. Ještě horší to pak bude s klávesami pro příjem a ukončení hovoru, se kterými se setkáváme u Sony Ericssonu vyšší třídy poprvé od dob modelu T68i. Tyto klávesy jsou sice vypouklé, aby bylo jejich nalezení a stisknutí ulehčeno, celé řešení si však přímo žádá hubené prstíky. Celkově jsou tato tlačítka úlitbou Vodafonu, který asi nechce mást uživatele, jak že by se to ten hovor měl přijmout.

Podsvícení klávesnice je bílé a rovnoměrné, trochu brutálním způsobem ovšem vyčnívá navigační klávesa, která doslova žhne oranžově. To můře rušit zejména v noci.

Ovládání – ani ryba ani rak

Díky přítomnosti kláves pro příjem a ukončení hovoru doznalo mírných změn tradiční ovládací schéma Sony Ericssonu. Přijetí hovoru přesto lze provést také postaru, stisknutím kontextové klávesy. Do menu se kromě stisku potvrzovací klávesy vstupuje levou kontextovou klávesou místo pravé, seznam hovorů se nevyvolá druhou kontextovou klávesou, nýbrž stiskem klávesy pro příjem hovoru. Druhá kontextová klávesa je tak vyhrazena menu činností, kde najdeme mimo jiné i menu zkratek, které přišlo o svou vlastní klávesu. Při pohybu v menu je vše při starém, jen zmáčknutím červeného tlačítka z nabídky vyskočíte na pohotovostní displej.

Celá nabídka je červená a přizpůsobená operátorovi, prosazuje hlavně portál live!. Není to ale nijak násilné, live! se nám rozhodně nepletl pod prsty. Příjemnou změnou jsou tentokrát decentnější animace při pohybu v nabídce, telefon je tak pocitově svižnější, než mnozí stájoví kolegové. Rozložení nabídky podle představ Vodafonu vyústilo v pár nelogičností, kdy například budíky jsou zdvojené – dostat se k nim dá přímo z hlavního menu, ale také z menu Organizér. Pod Organizérem také nečekaně najdeme položku dálkového ovládání počítače přes Bluetooth, která se jinak běžně schovává v menu Zábava. Podobných drobností je více, tradiční uživatelé Sony Ericssonů mohou být trochu zmateni, naopak ti, co telefon švédsko-japonského výrobce nevlastnili, mají přechod usnadněn.

Telefonování a zprávy – kompletní servis

Kromě obvyklých funkcí pro telefonování umí Sony Ericsson V630i pracovat i v sítích třetí generace a je vybaven přední kamerou pro videohovory. Jenže těch si u Vodafonu ještě asi delší dobu neužijeme, takže je vlastně podpora UMTS zbytečná.

Již tradičně chválíme propracované adresáře Sony Ericssonů, tady tomu nebude jinak. Zamrzí jen nepochopitelné omezení kapacity. Adresář si poradí s tisícem vícepoložkových kontaktů, zároveň je však schopen najednou pojmout jen 2500 čísel. Bariéra je to ale spíše psychologická, tolik čísel má asi málokdo.

Jednotlivým tlačítkům numerické klávesnice lze přiřadit kontakty pro rychlé vytáčení. Kontakty lze dělit do skupin, které jdou dokonce i použít pro filtrování hovorů v profilech. Těch je přednastavených sedm a lze je libovolně upravovat. Na příchozí hovor upozorní polyfonní melodie, vibrace, nebo také MP3 skladba.

Při psaní zpráv jsme objevili jednu poměrně otravnou drobnost. V nabídce psaní nové zprávy se totiž na prvním místě nachází minimálně používaná položka pro vytvoření MMS zprávy, teprve jako druhá následuje nová SMS zpráva. Editor zpráv je jinak tradiční, můžete si vybrat psaní se slovníkem, nebo bez, rovněž diakritiku lze zapnout, nebo potlačit. Odpočítávání znaků se děje až ke konci psaní zprávy, při překročení délky jedné zprávy je uživatel nakrátko informován o pořadovém čísle započaté zprávy. Počitadlo znaků je ale skryto za seznamem znaků, který se objeví po každém stisknutí klávesy, rychlí psavci tak mohou upozornění na blížící se konec zprávy přehlédnout. Na poměrně velký displej se vejde šest řádků písma, změnu velikosti fontu V630i nenabízí.

Krom SMS a MMS zpráv si V630i ještě poradí s emaily a rss zprávami. Emailový klient obslouží účty POP3 a IMAP4, servery příchozí i odchozí pošty mohou být zabezpečeny technologiemi SSL, nebo TLS.

Organizace a data – opět bez EDGE

V organizačních funkcích jsou Sony Ericssony tradičně silné. Kalendář se již naučil opakované události, takže jeho možnosti jsou kompletní, nechybí úkoly, poznámky ani paměť na kódy. Bezproblémová je rovněž synchronizace s počítačem, buď pomocí Bluetooth, nebo dodávaného USB kabelu, infraport chybí. V telefonu také najdete kalkulačku, stopky a minutku. Příjemné jsou možnosti nastavení budíků. Těch může být až pět a lze jim přiřadit libovolné opakování. Ještě dva a budeme si moci nastavit libovolné buzení na každý den v týdnu.

Opět žehráme nad chybějící podporou datových přenosů EDGE, UMTS to v českých podmínkách nezachrání. Obzvláště ne u Vodafonu, který jej nenabízí a ještě asi dlouho nabízet nebude.

Při spojení s počítačem telefon nabízí podporu USB Mass Storage, jenže opět se při tomto režimu nevyhneme vypnutí telefonní části přístroje, rovněž jakákoli další práce s ním je znemožněna. V balení telefonu jsme také nenalezli redukci na běžnou velikost paměťové karty, takže se při přenosu souborů na kartu opravdu na Mass Storage musíte spolehnout.

Zábava – tentokrát bez ostření

Na zábavu Sony Ericsson vždy dbal a tak je v tomto ohledu V630i dobře vybaven. Najdeme tu dvoumegapixelový fotoaparát s kompletními možnostmi nastavení stejně jako u modelů řady 750. Jen automatické ostření chybí, takže k pořizování makrofotografií není tento model vhodný. Výhodou je ale zase rychlejší proces fotografování, kdy odpadá mnohdy dlouhá ostřící procedura. Jinak je ale kvalita fotografií velmi dobrá, mezi dvoumegapixely bez ostření asi nejlepší. Tradičně špatné je video, které stále nabízí jen miniaturní rozlišení 176 x 144 bodů.

Nezapomnělo se ani na hudební funkce, takže v telefonu nalezneme již notoricky známý přehrávač. Společně s telefonem se pak dodává i paměťová karta o kapacitě 256 MB, což již dostačuje na několik alb skladeb MP3. Rádio tentokrát chybí.

Klasikou je podpora Javy, v telefonu je předinstalováno šest demoverzí různých her a dvě hry plné – Tenis, který se dá hrát v multiplayeru přes Bluetooth a QuadraPop, povedená variace na Tetris. Tradičně také v Sony Ericssonech nalezneme aplikace pro úpravu fotografií, videa a hudby.

Suma sumárum – tohle přídáme, tamto ubereme

Proč ho koupit? kvalitní displej

dobré zpracování

podpora Mass Storage

umí opakované události

kvalitní fotoaparát Proč ho nekoupit? chybí infraport

fotoaparát nemá autofocus

chybí rádio

místy zmatené menu

Nemá EDGE Kdy? V prodeji Za kolik? 7 577 Kč včetně DPH (pouze u Vodafone)

Spíše než jako nástupce K600i, se V630i tváří jako model řady 750 s podporou sítí UMTS. Ubyl infraport, zmizelo rádio a fotoaparát neumí ostřit. Vylepšen byl naopak displej (ačkoli rozlišení zůstalo zachováno), přidána druhá kamera pro videohovory v sítích 3G a podpora Mass Storage. I softwarově byl telefon vylepšen, zvýšena byla kapacita adresáře a kalendář umí opakované události.

Oněch pár úprav k obrazu Vodafonu není nikterak drastických, zamrzí snad jen někdy neobvyklé řazení položek v menu. V konkrétním případě Vodafonu je cenový rozdíl mezi K750i a V630i přesně tisíc korun ve prospěch staršího modelu. Vzhledem k faktu, že jediným zásadním rozdílem mezi oběma telefony je podpora u nás téměř nevyužitelného UMTS, si nejsme jisti, zda se tento příplatek vyplatí.

Do doby, než bude řada 750 stažena z trhu, budou modely V630i i K610i asi v jejím stínu. Posléze by ale mohlo jít o adekvátní náhradu oblíbeného telefonu. Rychlejšímu získání popularity by pak mohla pomoci klesající cena.