V kraji jsou stále oblasti bez signálu, operátorům se pokrytí nevyplatí

Ale také menší vesnice, kam vysílače jednoduše nedosáhnou. "V málo osídlených oblastech, jako je v kraji například Slavkovský les nebo Krušné hory, přispívají k horšímu pokrytí signálem také přírodní podmínky a krajinný ráz, který neumožňuje budování stožárů na nejvhodnějších místech z hlediska mobilní sítě," říká Lucie Jungmannová ze společnosti Telefónica O2.

Počet těchto lokalit se sice neustále snižuje, ale ideální to zatím není. Pořád existují oblasti, kde lidé pečlivě hledají místa, odkud se dovolají. Z pohodlí domova se tak za signálem často musí vypravit na kopec za vesnici. Jinde zase funguje pouze jediný operátor.

Přednost má modernizace Operátoři se shodují, že v nejbližších letech je pro ně prioritou hlavně modernizace již existující sítě po celé republice. "Jen loni jsme vylepšili více než tisíc vysílačů a pokračujeme dál. Do budoucna to bude znamenat velké zlepšení signálu uvnitř budov a kvality signálu ve vybraných venkovských lokalitách," popisuje Veronika Exnerová ze společnosti Vodafone.

To je případ i Mezirolí na Karlovarsku, kde mívají problém ti, kteří používají Vodafone. V Údolí u Lokte zase lidem signál v některých oblastech vypadává úplně. "Když tudy projíždím směrem na Horní Slavkov, vím, že můžu mít se signálem problémy. Už jsem si na to zvykla," říká jedna ze zaměstnankyň loketského městského úřadu, pod který Údolí u Lokte spadá.

Na období bez signálu je zvyklý i Ondřej Nováček z Ostrova. Když jede na chatu do Osvinova u Stráže nad Ohří, musí předem počítat s tím, že se mu nejspíš nikdo nedovolá. Jak sám říká, někdy to může být problém.

"Záleží na situaci. Na chatě signál většinou nepotřebuji a užívám si klidu. Pokud ale zrovna musím něco důležitého vyřídit, možnost někomu se dovolat mi samozřejmě chybí," popisuje Nováček.

Někde se stavba vysílače operátorům nevyplatí

Obyvatelé menších obcí se posílení signálu dočkat vůbec nemusí, případně až za dlouhou dobu. Operátoři totiž počítají návratnost a postavit vysílač za několik milionů korun se jim nemusí vyplatit.

"V nerovnoměrně osídlených oblastech většinou neexistují vhodné stavby pro umístění základnových stanic, proto je třeba zajistit výstavbu stožárů, budování dlouhých elektropřípojek a přístupových cest. To vše výrazně zvyšuje náklady," popisuje Lucie Jungmannová ze společnosti Telefónica 02.

V řídce osídlených oblastech je podle ní využití sítě velmi malé, proto je v nich návratnost vynaložených investic velkým problémem. A ostatní telefonní společnosti to vidí stejně.

Přesto jsou v kraji místa, kde za poslední roky operátoři signál posílili. To je případ Přebuzi na Sokolovsku. Tamější obyvatelé museli chodit telefonovat k lesu nebo ke hřbitovu. "Za ty roky jsme tam už měli úplně vyšlapanou cestičku," říká starostka Přebuzi Miluše Ženteková.

Po letech marných snah se v lednu místním konečně podařilo dosáhnout svého. V obci posílil signál alespoň jeden z operátorů (více čtěte zde).

Větší problémy s dostupností dříve měli také obyvatelé Nových Hamrů, za poslední roky se to ale zlepšilo. "Do Nových Hamrů jezdím na chatu a vím, že problémy se signálem tam pořád někdy jsou. Lidi, kteří používají Vodafone, se nedovolají. Osobně se mě to ale netýká, mám jiného operátora," říká Matěj Pořízek z Karlových Varů.

I když nedostatečné pokrytí mnoha lidem ztrpčuje život, existují i tací, kteří si ho chválí. "Já jsem spokojený a nevadí mi, že tu signál není. Vystačím si s pevnou linkou," říká Vlastimil Reitmajer z Penzionu Kladská.

Právě Kladská u Mariánských Lázní je jedním z dalších míst, kde signál chybí. "Nevadí to ani našim hostům, právě naopak. Jsou rádi, že si od mobilu odpočinou a mají klid," popisuje Reitmajer.