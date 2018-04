Samsung se pokusil udělat z S7 "zrcadlovku“. Prodává přídavné objektivy

Sada dvou objektivů, které lze zakoupit i u nás, nemá žádné jméno, pouze modelové označení ve formě několika číslic a písmen. Najdete v ní klasický plastový kryt pro model Samsung Galaxy S7 nebo S7 edge (v závislosti na zakoupené variantě) a také dvojici objektivů, nebo lépe řečeno předsádek.

Samotný kryt vypadá poměrně bytelně, kvůli závitu pro objektivy totiž musí být o něco tlustší než běžné kryty. Dá se tak samozřejmě nosit i bez používání objektivů, dokonce si troufneme říci, že nepůsobí příliš ošklivě. Závit okolo fotoaparátu na zadní straně je kovový.

Oba objektivy jsou poměrně malé, nicméně stále budou po nasazení na kryt působit hodně „nadbytečně“. Jejich zpracování je na dobré úrovni, použité materiály jsou převážně kov a sklo, pády na zem by jim však pravděpodobně příliš nesvědčily. Což docela hrozí, vzhledem k tomu, že je budete pravděpodobně neustále sundávat či vyměňovat.

První z objektivů má široký záběr a je schopný zaznamenat obraz v úhlu 108 stupňů a ohniskovou vzdálenost mění ze standardních 26 mm na 16 mm. Kvůli širokému úhlu už se nevyhnete drobně zdeformovanému obrazu.

Široký objektiv se nám osvědčil zejména na focení krajinky a také třeba památek nebo jiných objektů, které by se vám normálně do obrazu nevešly. Celkově je to v podstatě totéž, co má momentálně LG u svého topmodelu G5. Ten má už v základu dvojici fotoaparátů, jeden standardní a jeden širokoúhlý.

Teleobjektiv zdvojnásobí standardní ohniskovou vzdálenost z 26 mm na 52 mm. Mnozí by mohli namítnout, že 52 mm není žádné terno a v klasické fotografii se stále tato ohnisková vzdálenost dá považovat za univerzální, a my s tím vcelku souhlasíme. Ačkoliv je přiblížení oproti standardnímu focení znatelné, stále se vám do obrazu „vejde“ poměrně hodně.

Co objektivy neumí

Objektiv s větším přiblížením má ale hned několik vad. V první řadě je to hodně znatelná vinětace (tmavé rohy fotografií) a sférické zkreslení (rozostřené rohy) a také jsme se často setkali s odlesky mezi optickými členy. Paradoxně jsou to však všechno efekty, kteří si mnozí ještě rádi k běžným fotkám přidají třeba v Instagramu.

Ve výsledku musíme uznat, že focení širokým objektivem bylo zajímavější a výsledky působí více neobvykle. Naopak teleobjektiv v podstatě docílí stejného efektu, jako kdybyste standardní fotky ořízli. Navíc je jeho použití limitováno právě výše zmíněnými optickými vadami.

Za cenu přibližně 3,5 tisíce korun máme nicméně pocit, že je to záležitost spíše pro ty, kteří si s fotografiemi skutečně chtějí hrát a potřebují mít co nejširší možnosti, jak je obměňovat. Jinak si stále pohodlně vystačíte se základním fotoaparátem. Koneckonců stále jde o poslední samsungy, které pořizují jedny z nejlepších fotografií, jaké dnešní mobily umí.