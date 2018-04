Dělejte, že fotíte jako profesionál. Objektiv jde přidat ke každému mobilu

Možná se vám už někdy stalo, že jste si chtěli vyfotit určitou situaci, ale mobil zrovna nebyl úplně ideálním řešením - objekt byl třeba moc daleko, moc blízko, nebo na něj nešlo pořádně zaostřit, nebo by byla zkrátka výsledná fotka jakkoliv jinak neuspokojivá. Řešením mohou být v takovém případě přídavné objektivy, které mohou mít celou řadu funkcí - zoom, široký záběr, makro, rybí oko a podobně.

Vyzkoušeli jsme velký set univerzálních objektivů, které se dají na jakýkoliv mobil přichytit pomocí klipsy. Podobných setů je na trhu celá řada, dají se sehnat jak u nás, tak ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že někteří zahraniční prodejci vycházejí cenově výrazně výhodněji, využili jsme nákupu z e-shopu Amazon.

Na nákup jsme si stanovili rozpočet 1000 korun. Za tuto cenu jsme nakoupili dva sety. Jeden od výrobce CamKix, který obsahuje hned 5 různých objektivů - 2x zoom, široký záběr, makro, rybí oko a polarizační filtr. Celkem pět různých efektů jsme navíc ještě rozšířili o šestý, když jsme zjistili, že objektiv rybího oka se dá rozebrat a přehodit optické členy tak, aby byl efekt ještě o něco výraznější. Tento set nás vyšel na přibližně 570 korun.

Objektivy se na mobil dají přichytit pomocí klipsu, který vám vepředu zakryje část obrazovky, v režimu fotoaparátu to však není příliš velký problém. Na těle telefonu drží dobře, nicméně neustálým měněním objektivů se často stává, že se nepatrně posune a zakryje tak část snímače. Je tak nutné si neustále hlídat, že je klips připevněný skutečně přesně tak, jak by měl být.

Druhý, o něco levnější od výrobce Rollei, obsahoval malý hliníkový stativ, standardní klips a velký kovový teleobjektiv s devítinásobným přiblížením. Ten nás stál 400 korun. Poštovné nám přetáhlo rozpočet o zhruba 200 korun, protože jsme zboží objednávali z německého Amazonu. Pokud chcete za poštovné ušetřit, nabízí se objednat podobné sety z některých čínských e-shopů, které posílají zásilky zdarma (byť doba dodání může být i více než měsíc).

Ačkoliv se některé sety dají pořídit ještě levněji (byť třeba jen varianty tři v jednom), toto bylo jedno z nejlevnějších řešení. A jak tyto objektivy obstály v testu? Se kterými se vyplatí fotit a které naopak za nic nestojí? V testu jsme využili jak prémiového Samsungu Galaxy S7, tak levného modelu Vodafone Smart Ultra 7.

2x zoom a široký záběr

Za naprostý základ považujeme právě efekty rozšíření obrazu a mírného zoomu. Širokoúhlý objektiv se hodí jednak na focení krajinek a obecně pro získání „více místa“ před vámi, zoom naopak pro přiblížení se k určitému objektu. Není divu, že někteří výrobci už s tím začali pracovat více sami, viz duální fotoaparát u modelu LG G5 (standardní a širokoúhlý záběr) nebo podstatně profesionálněji zpracované přídavné objektivy na prémiové Samsungy (více si přečtete v samostatném testu).

V případě dvojice univerzálních objektivů ze setu výrobce CamKix jsme byli z výsledků hodně zklamaní. Oba objektivy obraz silně deformují - širokoúhlý soudkovitě (tedy směrem ven z obrazu), dvojnásobný zoom naopak poduškovitě (tedy směrem ke středu). V případě širokoúhlého objektivu se to dá snést o něco lépe, krajinka se zkrátka trochu prohne, nicméně 2x zoom opravdu objekty výrazně kazí. Širokoúhlý objektiv také ještě část obrazu poněkud rozmazával.

Snímky z telefonu Vodafone Smart ultra 7 - širokoúhlý, standardní a 2x přiblížený obraz

Další viditelnou vadou na kráse je to, že téměř vždy budete muset obraz oříznout, jelikož klips zkrátka vždy minimálně jeden roh překrývá - stávalo se nám to u obou mobilů.

Snímky z telefonu Samsung Galaxy S7 - širokoúhlý, standardní a 2x přiblížený obraz

V tomto případě se tak přikláníme k názoru, že 2x zoom prakticky nemá smysl používat a širokoúhlý záběr jen spíše jako provizorní řešení. Pokud vás zajímají právě tyto dvě funkce, bude lepší se obrátit na výše zmíněná řešení v podobě prémiových LG nebo Samsungů, popřípadě si připlatit za nějaký kvalitnější set.

Makro

Makrofotografie, neboli focení detailů z veliké blízkosti, nabízí další z objektivů ze setu CamKix. Makroobjektiv vám umožní fotit věci, které byste jinak mobilem neměli šanci vyfotit a zároveň nevykazuje optickou vadu. Oproti dvěma výše zmíněným objektivům jsme z nich byli nadšení. Takovéto snímky sice nejsou tím, co budete často fotit například na dovolené, pro fotografické experimenty však poslouží naprosto výtečně.

Makroobjektiv na mobilu Vodafone Smart ultra 7

Oběma mobily jsme zkoušeli fotit různé malé předměty - od hmyzu až po detaily kancelářských potřeb a vždy se nám povedlo udělat takový snímek, který byl něčím zajímavý. Focení je navíc díky neobyčejným výsledkům i zábava.



Makroobjektiv na mobilu Samsung Galaxy S7

Rybí oko

Efekt rybího oka je záležitostí spíše pro zábavu, už jen z kulatého formátu fotek. Hodí se třeba na vtipné fotografie deformovaných obličejů či jinak zajímavých záběru určitých objektů.

V případě tohoto objektivu jsme si sice nevšimli zásadních optických vad, problém bylo spíše to, že objímka klipsy byla tentokrát příliš velká na to, aby do obrazu umístila celý kruh s obrazem a některé části jsou tak uřízlé.



Fisheye objektivy na obou zkušebních mobilech

Tento problém jsme ovšem vcelku netradičně dokázali vyřešit. Objektiv jsme rozšroubovali a obrátili přední optický člen. Nejen že se kruhovitý obraz zmenšil, efekt rybího oka se tím i mírně posílil. Netvrdíme ovšem, že u podobných objektivů ze set jiných výrobců to tak půjde také. Efekt rybího oka je ovšem i tak zábavný a fotografie skoro vždy vypadají zajímavě.

Polarizační filtr (CPL)

Pětici objektivů ze setu CamKix uzavírá polarizační filtr. To sice není objektiv jako takový, ale stále nabízí vcelku zajímavou funkci pro fotografii. Jednak umí odstraňovat odlesky (zprůhlední sklo, eliminují odlesky od mokrých povrchů) a ztlumuje atmosferické odrazy, tedy se hodí například na ztmavení modré barvy nebe.

Příklad ztmavení nebe pomoci polarizačního filtru (Samsung Galaxy S7)

Všechny tyto funkce polarizační filtr ze setu CamKix skutečně zvládá, byť jsme opět narazili na problém, že je fotky potřeba mírně oříznout kvůli malé objímce klipsy. Intenzitu této funkce měníte otáčením prstence na filtru - tedy z plné redukce odrazů až do nulového efektu. Plný efekt se nám pořád zejména při „zastínění“ obrazovky (filtr umí v podstatě ztmavit jakoukoliv obrazovku na černou) nezdál tak úplně dokonalý, nicméně svůj účel v zásadě filtr splnil.

Příklad redukce odllesků pomocí polarizačního filtru (Vodafone Smart ultra 7)

Teleobjektiv 9x zoom

Součástí druhého setu byl objektiv značky Rollei, který nabízí devítinásobný zoom. Objektiv je oproti ostatním ze setu CamKix pořádný „cvalík“ a připevněný na telefonu působí poměrně vtipně. Každopádně nás překvapilo, že je vyrobený z kovu a disponuje i ostřícím prstencem. Klips dodávaný v balení má poměrně silný stisk, skoro jsme se až báli, aby nám těla telefonů nepromáčkl. Naštěstí se to za celou dobu testování nestalo.

Teleobjektiv s 9x přiblížením (Samsung Galaxy S7)

Bohužel i v tomto případě se objevily neduhy předchozího setu - objektiv z malé části zakrývá rohy obrazu a opět se setkáváme s poduškovitou deformací obrazu, byť mírnější než v případě objektivu ze setu CamKix. Ovšem v případě devítinásobného zoomu jsme schopni tyto neduhy odpustit vzhledem k tomu, že jste skutečně schopni vyfotit dost vzdálené objekty.

Teleobjektiv s 9x přiblížením (Vodafone Smart ultra 7)

Pokud se tak s mobilem dostáváte do situací, ve kterých využijete takto veliké přiblížení, není takový teleobjektiv úplně špatnou volbou. Byť stále musíte myslet na výše zmíněné vady a případně je posléze doladit pomocí některé fotoaplikace nebo programu v počítači.



Závěr

Vzhledem k tomu, že sety s objektivy jsou poměrně levnou záležitostí, doporučujeme každému nadšenci do mobilní fotografie nějaký ten objektiv vyzkoušet. Netvrdíme, že jsou všechny objektivy bůhvíjak kvalitní, spíše jsme naopak u většiny objektivů kvalitou spíše zklamáni. Nicméně za tyto peníze se s takovou výbavou dá vždy vykouzlit alespoň pár zajímavých fotek, které byste jinak mobilem nevyfotili.

Pokud navíc zapátráte v čínských e-shopech, jako je Deal Extreme, Aliexpress a podobně, můžete univerzální objektivy na mobil pořídit ještě levněji a bez příplatku za poštovné.

Za nás je vítězem testu zejména makroobjektiv, se kterým nás skutečně bavilo fotit, a také polarizační filtr, který se prokázal jako poměrně užitečný na vylepšení různých neduhů v podobě odlesků nebo příliš světlého nebe. Už jen kvůli nim se podle nás pár stovek do této výbavy dát vyplatí, pokud vás focení alespoň trochu baví.