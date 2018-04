Objednat si tarif na cizí jméno může kdokoli. Zabráníme tomu, říká Vodafone

Vodafone požadoval po pražském podnikateli Josefu Závranském 2 655 korun za volání ze čtyř čísel, která on ale nikdy nepoužíval. Později se zjistilo, že to byl všechno podvod. Zásilku (telefony a SIM karty) si objednal a pak i vyzvedl někdo úplně cizí a uvedenou částku provolal na vrub Závranského. I přesto, že pražský podnikatel zásilku od operátora standardně doručovateli odmítl převzít. - čtěte Provolal tisíce korun na cizí účet, stačila jediná objednávka u Vodafonu

"Doposud se náš vstřícný přístup setkával u klientů s pozitivními ohlasy. Pokud by se však prokázalo, že je možné tento způsob doručení snáze zneužívat, zvážili bychom změnu pravidel," prohlásil mluvčí firmy Miroslav Čepický. Přesný způsob, jakým se podvodník k objednaným telefonům a SIM kartám dostal, však Čepický dosud nezná. Případným dalším poškozeným zákazníkům pouze doporučuje podat trestní oznámení.

Mlčí i Česká pošta, která se odvolává na probíhající vyšetřování. "V současné chvíli nemohu poskytnout žádné informace k technickému provedení podvodu u zásilek firmy Vodafone," uvedla její mluvčí Marta Selicharová. Operátor přitom nezapomněl upozornit na fakt, že Česká pošta má jako hlavní doručovací společnost povinnost ověřovat totožnost.

Napomohla falešná schránka?

Čtenářka iDNES.cz, která si přála zůstat v anonymitě, však jednu z možností průběhu podvodu popsala: "V létě 2007 se pravidelně objevovala na volné poštovní schránce našeho družstva jmenovka s většinou mimopražskou firmou. Následně přišla výzva k vyzvednutí zásilky. Dotčené firmy jsem kontaktovala, nic o tom nevěděly," uvedla.

Všechny zásilky přitom byly právě od operátora Vodafone a minimálně ve dvou případech si je někdo vyzvedl na poště i bez papírové výzvy. Při snaze o nahlášení podvodu na policii však narazila: "Bylo mi řečeno, že našemu družstvu nevznikla žádná škoda, a tudíž není co řešit." Podvody ustaly až ve chvíli, kdy schránku družstvo označilo fiktivním jménem.

Nejde o výzvu, zásilka musí být uložena

Podvodník falešnou schránku využívá v podstatě jen k tomu, aby byla zásilka na poště uložena, a nikoli doručena přímo firmě. Tím by totiž přišel o možnost ji vyzvednout. Lze se přitom domnívat, že objednávky na firmy nejsou prvoplánové. V případě firem totiž není vůbec složité potřebné doklady k vyzvednutí oznámené zásilky zfalšovat.

Vodafone zásilky zasílá doporučeně, ale nikoli do vlastních rukou. K vyzvednutí tak dle regulí České pošty stačí v případě právnických osob, tedy i firem, osobní doklad a razítko firmy, případně oprávnění k přebírání zásilek. Takto se mohl podvod odehrát i v případě Závranského.

Možností je samozřejmě víc. Mluvčí České pošty ale už dřív vyloučila, že by do případu byl zapleten některý ze zaměstnanců firmy. Případ Závranského navíc není první, o kterém se redakce doslechla. Jak přesně k podvodům dochází, by mělo být známo již brzy.