Obecně aneb kde a jak na E-mail

Stačí když kliknete na toto místo. Potom si ze stránky Smartcodesoft stáhnete asi 190kB ZIP archiv. ZIP archiv rozbalíte a najdete mezi soubory soubor s příponou .PRC

Spustíte si na počítači aplikaci HotSync. Spustíte si na počítači aplikaci InstApps. Pomocí tlačítka pro prohladáváni disku si najdete příslušný soubor s .PRC příponou. Potvrdíte instalaci. Na Pilotovi stlačte tlačítko HotSync.

Dojde k synchronizaci dat a k natažení aplikace HandStamp do Pilota. Klikněte na ikonu APLICATIONS Na displeji se objeví ikona představující usmívající se dopisní obálku v černém kolečku.

Ukažte tužkou na ikonu aplikace HandStamp. Spustí se HandStamp s Welcome obrazovkou Potvrďte tlačítko OK. Nyní jste již přímo v aplikaci HandStamp.

Důležité upozornění! Produkt je plně funkční demoverzí. V demoverzi umí HandStamp posílat a přijímat E-maily bez těla zprávy. Pouze se Subjektem.

Tak a je na světě konečně první vlaštovka. Protože se to na našem trhu programovým vybavením pro Pilota moc nehemží (neberu-li v úvahu aplikaci pro komunikaci s bankou nebo pro čtení čipových karet od firmy Unicom s.r.o.), rozhodl jsem se nejen všem příznivcům mých WWW stánek, ale i těm kteří Pilota používají, přiblížit jeden z produktů, který dává Pilotovi další rozměr a náskok před pelotonem ostatních PDAs.Sám jsem překvapen, kolik je v zahraničí aplikací na Pilota, kolik má Pilot fandů a pro kolik lidí se stal Pilot nepostradatelným. Pilot má podle mne také i u nás obrovskou šanci dostat se do popředí. Záleží pouze na lidech a na množství aplikací, z nichž právě jednu (z tisíce) následující vybírám, které budou na českém trhu k dispozici.Vybral jsem aplikaciProdukt je výsledkem práce firmy Smartcode Softawre, Inc. Tato aplikace umožňuje Pilotovi s modemem posílat a přijímat elektronickou poštu a to zejména z Internetu. Verze 2.0 je určena pro starší modely Pilotů, které ještě nemají zabudován v operačním systému TCP/IP protokol. Pokud máte nového Pilota s OS 2.0, použijte aplikaciod téže firmy.