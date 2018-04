Období od 27. prosince do 4. ledna na Mobil.cz

Čtvrtek 27. prosince

Štědrý den: Rekord v posílání SMS

Lidé poslali na Štědrý den 30 milionů textových zpráv SMS, což je o třetinu víc než ve stejný den v roce 2000. Oskar se potýkal s problémy.

Playboy: Dívku měsíce vám doručíme přímo na mobil

Není nutné chodit do obchodu, chcete-li si prohlédnout poslední dívku měsíce časopisu Playboy. Již příští rok bude možné stáhnout si obrázky ze slavného pánského časopisu na svůj mobilní telefon, v úpravě černobílé pro obyčejný displej i v plné barvě a velikosti vhodné pro moderní přístroje, jako je Nokia 7650 nebo Ericsson T68.

TELeKONOM: Japonské mobilisty obtěžuje erotický spamming...

...generovaný počítačovými programy, které navíc zahlcují éter; Brusel si vyšlápl na monopolisty, když Evropská komise obvinila dominantní operátory ve Francii a Španělsku ze zneužívání jejich postavení na trhu.

Pátek 28. prosince

Za registraci Twistu dostanete 15% slevu

Udejte své udaje při nákupu Twistu a máte slevu. Také ovšem letáky ve schránce.

Paegas dává číslo na přání a Nokii za pět set

V novém roce bude aktivace tarifu u Paegasu o něco veselejší - budete si totiž moci vybrat číslo podle svého přání.

Nový Alcatel bude převlečený Philips

Těšíte se na nové modely mobilních telefonů se značkou Alcatel? Chtěli byste vědět, jak budou vypadat? Fotografie a technické detaily zatím chybí, ale podle nejnovějších informací se již telefony podobné novým Alcatelům prodávají. Na pultech prodejen je totiž najdete pod značkou Philips!

Historické pozadí GSM – vznik cellulárních sítí

Dnes se podíváme do historie mobilních komunikací. Budeme se zabývat tím, jak vznikaly první sítě mobilních ,i tím, co bylo příčinou a záminkou pro vznik GSM standardu. Nezapomeneme ani na události, které standardizaci provázely nebo i formovaly. Každému příznivci mobilní telefonie se mohou tyto informace někdy hodit.

TELeKONOM: Český Telecom bude mít 26 konkurentů...

.. na poli pevných telefonních linek; ruské telekomunikační firmy letos vydělaly o polovinu více než loni; Český Telecom spojil na Štědrý den 650 000 hovorů a dokončil digitalizaci středních Čech.

Pondělí 31. prosince

Historické pozadí GSM – početí GSM

Systém NMT 450, jehož objevením vrcholil předcházející článek, rozhodně neměl na růžích ustláno. Evropské vlády udělaly leccos proto, aby se nikdy nestal opravdu evropským, později se ještě přidaly rostoucí požadavky na jeho kapacitu. Přitom GSM již stálo za dveřmi. Přinášíme druhý díl ohlédnutí za vývojem sítí mobilních telefonů.

Recenze vydané na Mobil.cz v roce 2001

Každý měsíc jsme letos přinesli vždy alespoň čtyři recenze mobilních telefonů. Na poslední den v roce jsme vám proto připravili přehled recenzí, které letos u nás vyšly. Pokud vám některá unikla, dnes se k ní můžete pohodlně vrátit. Můžete také na celkem 49 příkladech porovnat vývoj parametrů mobilních telefonů v tomto roce.

TELeKONOM: Češi letos nakoupili téměř tři miliony nových mobilů...

... takže penetrace na území ČR dosáhla sedmdesáti procent; Český Telecom je rád, že ztrácí zákazníky, kteří nechtějí za pevnou linku platit dražší paušál; České radiokomunikace se rozhodly vyplatit dodatečnou dividendu ve výši 76 korun na akcii; věřitelé zadluženého polského Elektrimu si patrně vynutí bankrot.

Středa 2. ledna

Paegas loni získal téměř milion zákazníků

Pro služby sítě Paegas se v loňském roce rozhodlo téměř milion nových zákazníků. Rok 2001 ukončila společnost RadioMobil s 2 850 046 aktivními zákazníky.

Dohoda s Oskarem se zkracuje

Od 1. ledna se délka nově uzavřených smluv u Dohody s Oskarem zkrátí ze tří na dva roky.

Eurotel loni získal přes milión zákazníků

Eurotelu se za loňský rok podařilo získat více než jeden milión nových zákazníků. Během přelomu roku současně zaznamenal nejvíce spojených hovorů a odeslaných textových zpráv

Vánoční Oskartu teď můžete koupit i samotnou

Od prvního do patnáctého ledna si můžete koupit poslední Vánoční Oskarty, a to i bez nutnosti pořizovat si zároveň mobilní telefon.

Mobilní operátoři zvládli přelom roku se ctí

Čeští mobilní operátoři zvládli přelom roku přesně tak, jak se od nich čekalo. Sítě GSM byly funkční i v době extrémní zátěže o Štědrém dnu a silvestru. Na spoustě míst v České republice samozřejmě docházelo k přetížení, takže si zákazníci nezavolali nebo neposlali SMS, ale to se čekalo.

Začíná cenová válka. Půjdou ceny mobilů dolů?

Chcete si pořídit nový mobilní telefon? Vystrašily vás poslední výroky našich operátorů, že ceny telefonů půjdou nahoru, protože je přestanou dotovat? Klidně ať přestanou, na trh mobilů totiž útočí cenová válka jejich výrobců. Ti se snaží vyrábět co nejlevněji a užitek z toho budou mít především zákazníci.

Ovládejte své auto z mobilu

Proč pasivně čekat, až vám ukradnou auto, zabouchnete si klíče či zapomenete zhasnout světla. S GSM pagerem můžete leccos ovládat pouhým odesláním textovky.

Hraní na Siemensu C45 usnadní joystick

Na telefonu Siemens C45 můžete hrát tři hry. Protože jsou všechny akční, hodí se být při jejich hraní rychlý. Zrychlit vaše reakce a zlepšit tak i vaše výsledky vám pomůže joystick, vyrobený právě pro Siemens C45.

TELeKONOM: Prodej mobilů před Vánocemi klesl v Británii na polovinu...

...když se letos před svátky prodalo méně než pět milionů telefonů; silvestr v textovkách předčil Štědrý den, v celé České republice lidé poslali 25 milionů textových zpráv; v Japonsku je tolik uživatelů mobilních telefonů, že jim na silvestra musejí operátoři omezit přístup ke službám, aby sítě přežily.

Čtvrtek 3. ledna

Za 15 minut Telecom spojil 370 000 hovorů

Telecomu stoupl po silvestrovské půlnoci provoz na pětinásobek.

Zákazníci Telecomu prý odhlašují pevné linky kvůli zdražení

Podle zpravodajství TV Nova lidé houfně odhlašují telefonní stanice Českého Telecomu.

Oskarovy ceny telefonů v roce 2002: nový Sony J7

V nabídce Oskara se objevuje jeden nový telefon - Sony CMD-J7.

Přehled cen všech předplacených sad

Přinášíme vám přehled cen všech předplacených sad, které nyní operátoři – alespoň v cenících – nabízejí. Některé sady jsou od ledna dražší, tentokrát jen výjimečně došlo i ke zlevnění. V nabídce jsou některé nové telefony (i když ty nejsou ještě fyzicky k dispozici); jiné už se neprodávají, nebo jenom doprodávají.

Eurotel loni Paegasu utekl o 80 tisíc zákazníků

Nejstarší český operátor Eurotel loni obhájil a dokonce upevnil svou pozici největšího poskytovatele mobilních služeb. Na konci roku jej však konkurenční RadioMobil dokázal předstihnout. Oskar počet svých zákazníků zveřejní až v průběhu ledna.

Soutěž o Philips Fisio 311 a další ceny končí již v neděli!

Soutěž o mobilní telefon Philips Fisio 311 a o další ceny končí v neděli 6.1.2002. Jestli chcete vyhrát jednu z několika atraktivních cen, máte poslední možnost zůčastnit se. Stačí kliknout a zodpovědět několik jednoduchých otázek...

Inteligentní auto je s mobilem jedno tělo, jedna duše

Mobilní telefon a automobil dnes tvoří dva oddělené celky. V blízké budoucnosti by se to však mělo změnit. Mobilní terminály by totiž měly obstarat komunikaci moderních vozů s okolím. Ukázkou tohoto trendu je převratný prototyp automobilu Filo, který je prvním plně elektronickým vozem na světě. Jednou z jeho hlavních součástí je i terminál od firmy Nokia.

Jak vypadá jubilejní BTS sítě Paegas?

Na začátku listopadu zprovoznil RadioMobil základnovou stanici sítě Paegas s pořadovým číslem 3000. Ta stojí u obce Malá Hraštice na Příbramsku a my pro vás máme několik jejích fotografií.

TELeKONOM: Na Silvestra odešlo 25 milionů textovek...

...a většina z nich dorazila včas; Sonera spustila ve čtyřech finských městech UMTS; Korea Telecom chce proniknout do Japonska a Číny; Ericsson si v samotném závěru roku vylepšil cash flow.

Pátek 4. ledna

Odhlášení telefonu od Telecomu nic nestojí

Po ohlášeném zdražení cen tarifních programů Českého Telecomu se zvýšil zájem o podmínky, za jakých lze zrušit pevnou linku od tohoto operátora. V souvislosti s tím se také vyrojily fámy o tom, jak je zrušení linky drahé a komplikované. Zjistili jsme, jak je to doopravdy.

Právě testujeme: Samsung SGH-N400

Stylových telefonů je již mnoho, ale jen jeden je takový jako Samsung SGH-N400. Ačkoliv nejde o oblíbené véčko, nemá barevný displej ani není ten nejlehčí a nejmenší, nikdo ho nepřehlédne. Jeho poznávacím znamením je samovysouvací anténa poháněná elektromotorkem. Přesto však tento mobilní telefon může nabídnout mnohem víc, než jen tento trik - vyrovná se totiž i manažerským telefonům.

Silvestr v kruhu mobilním aneb pod vlivem SMS

Při pohledu na skupinu lidí, kteří si o silvestrovském večeru povídají o průchodnosti mobilních sítí a předhánějí se v tom, kdo pošle víc SMS zpráv, se musí každý rozumný člověk zasmát. Překvapivě je takových málo, protože většina lidí, často i těch naprosto rozumných, je také součástí právě takových textovkových orgií.

Cyklonabíječka za pětistovku pro každý telefon

Mobilní telefon lze dobíjet i na obyčejném jízdním kole. Cykloturisté, kteří s batohy brázdí naše silnice od jara do podzimu, mají vystaráno. Řešení je navíc k dispozici pro každý telefon, který lze nabíjet v autě CL adaptérem.

TELeKONOM: Tisíce lidí odhlašují pevné telefony Českého Telecomu...

...UPC přišla o třetinu zákazníků na Olomoucku kvůli tomu, že zastavila bezdrátové vysílání kabelové televize; technologii ADSL budou pro France Télécom dodávat domácí Alcatel a americký Lucent; České radiokomunikace chtějí prodávat RadioMobil i Contactel.

