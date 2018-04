Obchody Aldi budou mít vlastního operátora

Aldi bude využívat mobilní síť operátora E-Plus, který je trojkou na německém trhu a patří nizozemské skupině KPN.



Aldi je znám tím, že ve svých supermarketech nabízí levné a poměrně kvalitní neznačkové zboží. V Německu má kolem čtyř milionů supermarketů. Proč by tedy nemohl mít i vlastního operátora? Navíc řetězec vlastní bratři Albrechtové, což jsou jedni z nejbohatších lidí země. A na pokusy, co zákazníci snesou a za co jsou ochotni utrácet, mají dost peněz.

Mobil pod 500? Napřesrok

Výrobci čipů chtějí dostat ceny mobilních telefonů na 20 dolarů, tedy pod 500 korun, již na začátku roku 2007. Uvedly to čipové firmy. Mobilní telefony by mohly stát i deset dolarů, tedy pod 250 korun. Velcí prodejci takové telefony ale zřejmě nebudou chtít prodávat kvůli levným komponentům a nižší kvalita by jim mohla poškodit image, řekl manažer Horst Pratsch z německé čipové firmy Infineon. Philips předpokládá, že bude schopen snížit výrobní cenu mobilů pod 15 dolarů v roce 2008.



Převážně levné telefony se postaraly o růst trhu s mobily právě v letošním roce. Prodejci jako americká Motorola prodávali modely levnější než 50 dolarů na rozvíjejících se trzích spotřebitelům, kteří si dříve nemohli mobil dovolit. Infineon a rivalové jako nizozemský Philips chtějí dostat základní funkce mobilního telefonu do jednoho čipu, který bude stát do pěti dolarů.

Mobily Panasonic se už v Česku nebudou vyrábět

Japonský výrobce spotřební elektroniky Matsushita Electric Industrial zastaví výrobu současné generace mobilních telefonů v zahraničí a propustí více než 1000 zaměstnanců. Reorganizace se dotkne i České republiky, kde firma plánuje ukončit výrobu mobilních telefonů Panasonic.



Česko začíná být pro zahraniční výrobce příliš drahé. Stoupla cena práce, doběhly výhody investičních pobídek a dražší jsou i další vstupy do podnikání jako například energie. Hodně závodů tak přesouvá své produkce právě kvůli levnějších nákladům do Asie. Pro Pardubice, kde továrna Matsushita fungovala, znamená konec produkce propuštění asi dvou set lidí.

BT má dohody pro TV vysílání

Britský telekomunikační operátor BT Group podepsal dohody se společnostmi BBC, Warner Music Group a s filmovým studiem Paramount, aby mohl v příštím roce vstoupit na trh s televizním vysíláním. Trojice firem bude BT dodávat obsah pro jeho televizi vysílající programy na vyžádání. Nová televizní služba spojí přístup k digitálním pozemním kanálům s rozsáhlou digitální videotékou a řadou dalších interaktivních služeb.



Uživatelé se tak brzy dočkají možnosti sledovat a poslouchat přes telefonní linky televizní programy, hudbu a filmy z BBC Worldwide, Warner Music a Paramount. I když podle průzkumů nemají Britové o televizi po telefonu příliš velký zájem, začne BT Group vysílat programy na vyžádání v létě příštího roku.

T-Mobile a Eurotel zase u soudu

Mobilní operátor T-Mobile požádal soud, aby donutil konkurenční Eurotel ke stažení reklamy, ve které firma slibuje dva roky volání zdarma. Soud již v listopadu v rámci dvou předběžných opatření označil reklamu za klamavou a nařídil Eurotelu, že nesmí slogany používat. Eurotel, který s nařízeními soudu nesouhlasí, slogany mírně upravil a inzeruje je dál. Podle T-Mobile by soud mohl v nejbližší době nařídit výkon rozhodnutí, tedy stažení televizních a rozhlasových spotů, prostřednictvím exekutorské firmy.



Stáhnout, nestáhnout. Upravit, neupravit. Reklamní souboj mezi dvěma největšími operátory připomíná pohádku o chytré horákyni. Přijet nepřijet, obutá neobutá. Ale je pravda, že i negativní reklama je pořád reklama. Takže podobné přetahování můžeme slýchat ještě dlouho.

Přes web volají dvě procenta Čechů

Levnější telefonování prostřednictvím internetu (VoIP) v současnosti využívají dvě procenta Čechů starších 15 let. Další tři procenta o pořízení služby uvažují. Službu nyní využívá osm procent podniků s více než 20 pracovníky a dalších 40 procent ji plánuje zavést. Vyplývá to z listopadového šetření společnosti Factum Invenio.



Autoři studie předpokládají, že vzhledem k rozvoji vysokorychlostního internetu v ČR je pravděpodobné, že uživatelů této nové služby bude rapidně přibývat. Ale přitom přiznávají, že o možnosti telefonování prostřednictvím internetu dosud neslyšely tři čtvrtiny tuzemské populace.

Denní volání za tři sta tisíc

Téměř 300 tisíc korun dokázala za jeden den vybrat od důvěřivých lidí podvodná linka, která začala fungovat tento týden. K volání na audiotexové telefonní číslo 906700701 tuzemské uživatele lákají dopisy od polské firmy Vegas, která jim slibuje výhru 400 tisíc korun, uvedl mluvčí Českého Telecomu Martin Žabka. Na telefonním čísle zpoplatněném 70 Kč za minutu se zákazníky přes 13 minut komunikuje automat.



Důvěřivost lidí opravdu nezná hranic. Pro některé je vidina jakékoliv výhry v podstatě za nic natolik lákavá, že okamžitě přestávají myslet. Kromě toho, že vždy zákonitě nic nevyhrají, ale jejich telefonní účet naroste téměř o tisícikorunu. Ale lidé jsou nepoučitelní: za jediný den zaznamenal Telecom na číslo přibližně 900 hovorů.

Nokia má obchod v Moskvě

Největší světový výrobce mobilů Nokia otevřel v Moskvě svoji první reprezentativní prodejnu. Společnost při slavnostním otevření obchodu oznámila, že 17 dalších takových prodejen otevře během následujících dvou let. Jde o součást nové maloobchodní strategie podniku. Prodejny, kterým dala Nokia označení Nokia Flagship Stores, budou stát ve významných nákupních zónách.



Každý třetí mobil, který se ve světě prodává, vyrobila Nokia. Ruský trh roste velmi dynamicky a Nokia tam velmi dobře prodává. I přesto v zůstanou hlavním prodejním kanálem pro finské mobily i nadále dohody s maloobchody a mobilními operátory. Vlajkové reprezentativní prodejny Nokii poskytnou zpětnou vazbu od zákazníků a firma bude tyto obchody zcela vlastnit i sama provozovat. Firma doufá, že jí to umožní rychleji odpovídat produkty a službami na potřeby zákazníků.

GTS rozpíná křídla

Společnost GTS Central Europe, jejíž součástí je i česká firma GTS Novera, koupí od norského telekomunikačního gigantu Telenor jeho české a slovenské pobočky Nextra a Telenor Networks. GTS předpokládá ukončení transakce podle mluvčí Denisy Schulzové na začátku příštího roku. GTS minulý týden koupila dalšího tuzemského alternativního operátora Contactel.



Říše GTS se rozšiřuje neuvěřitelným tempem a Českému Telecomu vyrůstá snad zdatný konkurent. K první vlaštovce Aliatelu už přibyly do skupiny GTS další tři firmy. Konsolidace českého telekomunikačního trhu tak pěkně pokračuje. Pro zákazníky snad z celé akce vyplynou výhody.