Obchodů s mobily bude ubývat

Dnes jsme zvyklí potkávat prakticky na každém rohu prodejnu mobilních telefonů. Ovšem to se změní. Ptáte se proč?

Mobilní telefon v České republice má již přibližně šest milionů obyvatel. Ti, kteří jej dosud nemají, patří do ekonomicky slabších skupin, nebo mají jiné vážné důvody, proč si mobil nekoupit. Operátoři sítí mobilních telefonů to samozřejmě vědí, stejně jako to, že další klienty již budou nyní získávat jen stěží. Navíc ti potenciální noví zákazníci kvůli své ekonomické situaci nebudou telefonovat často, a operátorům tak přinesou málo peněz. Ti přitom velmi usilovně hledají nové finanční zdroje a samozřejmě se snaží optimalizovat i zacházení se zdroji již existujícími. A právě zde se sráží zájmy prodejců a operátorů.

Hlavní důvod, proč již operátoři nepotřebují nebo nechtějí dealery mobilních telefonů, je skrytý v tom, že již odvedli svou hlavní práci – dostali mobily mezi lidi. Za to získávali od operátorů část z aktivačního poplatku a až rok určitá procenta z částek, provolaných „jejich“ tarifními zákazníky. A proč se nyní dělit, když nových klientů již bude přibývat jen pomálu?

Zároveň dealeři, jak ukázal i případ Intemu, mohou mít snadněji problémy s platební disciplínou, protože se jejich obraty budou dále snižovat. To může vést ke slučování menších firem ve větší řetězce. Protože stagnace trhu s mobilními telefony, a obzvlášť s aktivacemi trvá již minimálně celý letošní rok a situace se při tom nemá proč zlepšit, prosté slučování dealery nezachrání.

Musejí se přeorientovat zásadnějším způsobem. Některé prodejce uživí to, že se zaměří na servisní služby a prodej příslušenství či telefonů z druhé ruky, jiní prostě zavřou krám a další rozšíří svůj sortiment o zboží, které se s mobilními telefony doplňuje.

Dealery opravdu nečekají jednoduché časy. Do nedávna dobrý obchod s dobíjecími kupony již totiž také končí. Za prvé se i v této oblasti operátoři nechtějí dělit o zisk z jejich prodeje, a tak snižují marži, kterou obchodníkům nechávali. Současně však podporují i alternativní způsoby dobíjení v bankomatech nebo přes internet.

Několik obchodů se jistě uživí díky odblokování mobilů, ale větší množství obchodů tyto změny asi nepřežije, rozhodně ne v nezměněné podobě. I těmto obchodům se ovšem sníží obrat (i když jen lehce) ve chvíli, kdy se objeví nové číslo IMEI (identifikační číslo mobilu), které by nemělo být možné měnit. Ti, kdo občas také využívají služeb těchto prodejen, již nebudou mít důvod je navštěvovat. Kromě odblokování telefonu totiž někdy nechávají změnit právě číslo IMEI, aby ukradený telefon nebylo možné identifikovat.

A pokud někdo spoléhal na nástup sítí třetí generace (3G), máme pro něj také špatnou zprávu. Nikdo dnes není schopen určit, kdy tyto sítě u nás vůbec začnou fungovat. Navíc 3G budou poskytovat služby především pro omezený okruh profesionálních uživatelů, jejichž množství v ČR sami operátoři odhadují na méně než jeden milion. Nejnižší odhady dokonce mluví jen o nějakých 200 – 250 tisících potenciálních zákazníků. Ani jedno z uvedených množství neuživí všechny tuzemské obchody s mobilními telefony.

Času na přeorientování firmy prodávající mobilní telefony každopádně není nazbyt.