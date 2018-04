Obchodní válka mezi Čínou a Amerikou zažehnána?

Čínská vláda si je vědoma velikosti domácího trhu, zároveň se snaží podpořit výrobu zboží s vysokou přidanou hodnotou a ušetřit na licenčních poplatcích pro zahraniční firmy. Světlo světa tak spatřily návrhy čínských standardů pro zabezpečení bezdrátových lokálních sítí Wi-Fi, mobilní sítě třetí generace a také následník DVD. Zatímco zápas o budoucí formát optických disků mezi systémy Blu-ray a HD-DVD zastoupenými konsorcii firem a levnější čínskou alernativou EVD zatím pořádně nevypukla, technologie WAPI pro šifrování Wi-Fi a TD-SCDMA pro sítě třetí generace jous již na světě a mohou ohrožovat americké obchodní zájmy.

Past na know-how

Jak jsme již informovali, implementace šifrovacího standardu WAPI měla být povinná pro všechna zařízení s Wi-Fi prodávaná na čínské půdě. Držiteli know-how ale zůstávají čínské firmy a instituce, což by nutilo zahraniční firmy platit licenční poplatky a sdílet s Číňany duševní vlastnictví při vývoji a výrobě produktů pro čínský trh.

Standard TD-SCDMA vyvíjený v Číně ve spolupráci se Siemensem se neměl stát povinným,čínské úřady jej však prosazovaly pro čínské mobilní sítě třetí generace vedle standardů CDMA2000 a W-CDMA. Zatímco W-CDMA je využíván v Japonsku a v Evropě, standard CDMA2000 je doménou amerických výrobců s zejména firmy Qualcomm, která se živí převážně prodejem licencí pro mobilní technologie. V současnosti běží v Číně sítě druhé a dvaapůlté generace standardů GSM a CDMA2000, pro čínské operátory a zejména jejich dodavatel by tok mohlo být příjemné rozšířit stávající infrastrukturu standardu CDMA2000 o funkce a frekvenční pásma pro sítě třetí generace.

Peníze pro Qualcomm

Technologie TD-SCDMA byla americkými firmami i politiky považována za trik, pomocí kterého by se čínští operátoři vyvlékli z poplatků pro Qualcomm. Obávali se, že by čínská vláda dokonce přikázala mobilním operátorům TD-SCDMA využívat. Čínská vláda by k tomu měla mnoho nástrojů včetně výkonu akcionářských práv v mobilních operátorech, ve všech čínských operátorech má totiž vláda majetkový podíl.

Obchodními třenicemi mezi Čínou a Spojenými státy se zabývá již od roku 1983 Společná obchodní komise (Joint Commission on Commerce and Trade, JCCT), Minulý týden bylo jednání komise korunováno úspěchem, čínská vláda se zavázala "zachovávat technologickou neutralitu při přechodu na sítě třetí generace" a ponechat operátorům volnou ruku při výběru standardů.

Překvapivé ústupky

Čínská vláda rovněž ustoupila od povinné implementace WAPI do zařízení pro sítě Wi-Fi výměnou za slib, že výrobci časem WAPI zahrnou do mezinárodních standardů.

Vyjednávací pozice čínské vlády je ovlivněna členstvím Číny ve Světové obchodní organizaci, proto ustoupila Spojeným státům i v otázce geneticky modifikovaných oranismů. Nyní bude možné dovážet geneticky modifikované plodiny na čínský trh.

Čínská vláda se zavázala ponechat operátorům volnou ruku, ale otázkou zůstává skutečná míra volnosti. Explicitní příkaz používat TD-SCDMA by kolidoval s uzavřenou dohodou, managementy operátorů se však stejně musejí více či méně formálně zpovídat čínské vládě. Svoje předpovědi vývoje můžete psát do diskuse pod článkem.