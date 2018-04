(OB - OK aneb Access to sice není, ale...) ...ale sílu tahle věcička rozhodně má. Zvlášť když uvážíme, že až doposud byli uživatelé HPCček (o PPC nemluvě) odkázáni pouze na Excel (až na pár šťastných jedinců, kteří mají ve stroji vypálený i Pocket Access), v němž se sice databáze udržovat jakžtakž dá, ale žádná velká sláva to tedy rozhodně není. Tvůrce obBase je tedy třeba na prvním místě především pochválit za to, že se do výroby databázové aplikace pustili. A přidáme-li k tomuto ještě kvality, kterými program disponuje, částka 50 dolarů za registraci nám přestane připadat velká a začne hlodat pochybnost. Koupit či nekoupit? Aplikace pracuje ve dvou základních režimech, konkrétně v režimu návrhu a v režimu práce s daty. Jelikož databázi je třeba nejprve vytvořit, zaměřím se nyní na proces vzniku databáze. Nejprve je třeba vytvořit strukturu záznamu. K dispozici jsou prozatím tři základní typy dat: text či memo, celočíselný záznam (int) a číslo s desetinnou tečkou (float). Podle autorů můžeme ještě očekávat pole pro datum a měnu. Jak ale později uvidíme, i tato sestava typů je v zásadě postačující. Veškeré tyto úpravy přitom zajišťuje jednoduchý dialog, pomocí kterého můžeme jednotlivé položky kdykoliv pohodlně přidávat, mazat a měnit jejich typ, aniž by to mělo vliv na uložená data. Velikost polí není třeba nastavovat, můžeme ale při vytváření formuláře omezit maximální délku záznamu. Máme-li databázi připravenou, čeká nás druhý krok - tvorba vlastního formuláře. ObBase přitom umí odvést hezkou část práce - na požádání vytvoří velmi jednoduchý formulář obsahující všechny položky, a ten už stačí "jen" upravit do náležitě user-friendly podoby. K dispozici jsou přitom různé ovládací prvky - kromě očekávatelného titulku a textového pole tak můžeme do formuláře umístit i zaškrtávací políčko, výběr jedné položky z několika předdefinovaných pomocí rozbalovacího seznamu nebo přepínačů, rámeček na seskupení několika objektů do jednoho celku a také tlačítka na provádění operací. Přitom každému z objektů lze přiřadit databázové pole, se kterým bude propojen, výchozí hodnotu a případně příznak pouze pro čtení. Výchozí hodnotou může být také datum, čas, číslo aktuálního záznamu, počet záznamů nebo REC ID - jednoznačné číslo záznamu v rámci databáze. V tomto případě je vhodné použít také atribut pouze pro čtení, abychom údaj omylem nezměnili. K samotné úpravě formuláře mám drobnou výhradu. Chci-li některý z objektů přesunout, musím ho nejprve klepnutím stylusu vybrat, a pak je třeba trefit se přesně na okraj, ať už chci objekt přesunout či změnit jeho velikost. Jinak se v lepším případě (zásah dovnitř) nestane nic, v horším případě (zásah vně objektu) na ploše "vyroste" nový objekt. Citlivost okraje je snad až příliš velká, a po dlouhé době jsem byl nucen rekalibrovat stylus, abych mohl vůbec formulář upravit. Při úpravě formuláře vřele doporučuji zkontrolovat vlastnosti všech objektů. Všechna textová pole jsou totiž přednastavena na délku 10 znaků, takže budou-li v daném poli delší záznamy, je třeba tento údaj opravit. Také lze nastavit, které pole bude zobrazeno při řádkovém výpisu. To je potřeba dost pečlivě zvážit, zejména pokud mají záznamy hodně položek, protože program se při procházení záznamů po řádkách neobtěžuje nabídnout vodorovnou rolovací lištu, a posun kurzorovými klávesami není moc pohodlný. Druhá možnost je zúžit si zobrazovanou šířku položek tak, aby se všechna pole vešla na šířku obrazovky. Za velmi šikovný prvek, který rozhodně přispívá ke snadnému ovládání obBase v režimu editace dat, považuji tlačítka. Prozatím jim lze přiřadit pouze akce pro pohyb v databázi a vytváření nových záznamů, do budoucna však autoři slibují možnost psaní vlastních skriptíků. K silným nástrojům patří také přepínače, zaškrtávací políčka a seznamy. Jejich používáním si ušetříme mnoho práce při pozdější editaci dat. Je totiž rozhodně jednodušší jedním ťuknutím zakřížkovat odpověď než psát ANO či NE (a nedá se přitom udělat překlep :-). Stejně tak pokud se v některém poli vyskytují stále stejné možnosti odpovědi, použití rozbalovacího seznamu je vřele doporučeno. Takže formulář je hotový, zbývá už jen upravit pořadí, v jakém se budou pole zobrazovat v seznamu, formulář zamknout a můžeme začít vkládat data. Přivítá nás důvěrně známý formulář (aby nebyl, když jsme ho právě dodělali :-), a začíná akce. Tady má zatím obBase největší slabiny. Mezi jednotlivými položkami lze přeskakovat klepnutím stylusu, enterem či tabelátorem, ale chybí možnost skoku o pole zpět (Shift+tab se chová stejně jako tab), po políčkách se postupuje v pořadí, v jakém byly vloženy do formuláře (takže pokud jsme změnili pořadí nebo políčka nějak přeuspořádali, vzniká mírný zmatek). Tlačítka lze ovládat pouze stylusem, na ně se tabelátorem vůbec nedostaneme. Za poměrně závažný nedostatek považuji také nemožnost používat schránku. Do budoucna se zdá, že bude možné definovat a využívat horké klávesy. Otitulkujeme-li například tlačítko H&otovo, zobrazí se H o tovo, ale stisk Alt-O nefunguje. Totéž ostatně platí o všech ovládacích prvcích. Chceme-li data pouze prohlížet, přijde vhod možnost přepnout do řádkového zobrazení, ve kterém sice nelze editovat, ale zato vidíme víc záznamů najednou. Největší výtka zde směřuje k absenci rolovacích lišt. Jediná možnost posunu je pomocí kurzorových kláves, což k pohodlí příliš nepřispívá. Naopak příjemná je možnost zobrazovaná data setřídit podle některé položky. Na tomto místě hraje hlavní roli typ dat. Pokud ukládáme čísla do textového pole, bude řazení abecední (1, 10, 11, ..., 2, 20,..., 3...), pokud do číselného, bude řazení matematické. Příjemná je také možnost importu a exportu dat. V současnosti je implementován pouze textový formát tab-delimited, exportovaný dokument bohužel po otevření ve Wordu nezobrazuje korektně češtinu. Pro ušetření kapacity paměti je možné hotovou databázi otevírat run-time modulem, který sice neumožňuje měnit strukturu databáze ani vzhled formuláře (ani to není účelem), ale na vkládání a prohlížení dat je použitelný stejně jako obBase, a je téměř o polovinu menší. Posledním (ale nikoliv zanedbatelným) plusem je stručná a přehledná nápověda, díky níž budou první kroky novopečeného obMajitele rozhodně snažší. Jak je vidět, obBase má určitě značné rezervy, možná dokonce více, než by se od plné (a placené) verze slušelo. Jenomže tyto obNedostatky jsou více než štědře vyvažovány obPozitivními vlastnostmi, které z obBase dělají profesionální a hlavně 100 % použitelný databázový program, ať už je to možnost ušít si formulář na míru, export a import dat, tvoření vlastních skriptů, které na sebe jistě nenechá dlouho čekat, run-time modul... Jak to, že obBasi ještě nemáte?!