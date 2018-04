ObamaPhone: keňský telefon věnovaný novému americkému prezidentovi

Telefon, kterému obyvatelé africké Keni okamžitě po vzoru iPhonu začali přezdívat oPhone, bude s největší pravděpodobností trhat prodejní rekordy. Je totiž věnovaný novému americkému prezidentovi, jehož kořeny najdeme v této východoafrické zemi.

Bude se jednat o klasický low-endový model, který neoplývá žádnými moderními funkcemi. Společnost Mi-Fone ho zde začala prodávat za pouhých třicet amerických dolarů, tedy v přepočtu zhruba šest set korun.

Přestože je nový ObamaPhone, nebo chcete-li oPhone, takto levný, několik zajímavých funkcí v něm přece jen najdeme. Pro příklad jmenujme FM rádio, barevný displej či blikající diodu, která může zároveň posloužit jako kapesní svítilna.

"Obama je z Afriky a my jsme africká společnost. Rozhodli jsme se zakomponovat jeho jméno do toho, co děláme nejlépe - do mobilních telefonů. Kromě jména je zde i Obamův slogan Yes, We Can (v překladu "ano, můžeme" - pozn.autora)," říká Alpesh Patel, zakladatel firmy Mi-Fone.

O popularitě nového mobilního telefonu a tím pádem i samotného Obamy svědčí statistiky prodejnosti. Jen za první den, co se oPhone objevil na keňských pultech, "zmizelo" mezi mobilními fanoušky přes tisíc přístrojů. Když vezmeme v potaz, že se jedná o limitovanou edici telefonů distribuovanou v africké zemi, jde o úspěch.