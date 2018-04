Obama bude navzdory zákonům první americký prezident s mobilem

Obama je doslova závislý na svém komunikátoru BlackBerry. Sám přiznává, že s rodinou a přáteli velmi rád komunikuje prostřednictvím textových zpráv. Už v rámci prezidentské kampaně dokonce rozdával úkoly svému štábu právě pomocí mobilu.

Dokud byl Obama "pouze" prezidentským kandidátem, nebyl nijak omezován. Spolu s uvedením do nejvyšší funkce se ale musí začít řídit speciálními zásadami.

Mezi těmi je i takzvaný Presidential Records Act, tedy dokument, který definuje pravidla komunikace s veřejností. Jelikož má prezident přístup k mnoha citlivým informacím, musí být veškerá jeho korespondence náležitě zabezpečena a archivována.

Ještě minulý rok se tak zdálo, že milovník moderních technologií Obama se svého oblíbeného komunikátoru bude muset vzdát. "Od svého BlackBerry se nikdy nevzdaluji. A oni mi ho teď doslova vypáčí z rukou," řekl v rozhovoru pro televizní stanici CNBC.

Rozvědka našla Obamovi mobil

Jedno je jisté. Svému "obyčejnému" smartphonu BlackBerry musí dát americký prezident opravdu sbohem. O možnost komunikovat prostřednictvím e-mailových a textových zpráv však nepřijde. Rozvědka mu údajně nabídla řešení v podobě vysoce zabezpečeného komunikátoru.

Jedná se o speciální přístroj s názvem Sectera Edge od společnosti General Dynamics. Americká Národní bezpečností agentura (NSA) ho v březnu minulého roku jako jediný mobilní telefon certifikovala až na úroveň Top Secret, tedy přísně tajnou.





Technická výbava komunikátoru je vcelku slušná a ani náročného Obamu určitě nezklame. Telefon nabídne například bezdrátovou technologii wi-fi, podporu CDMA sítí, dotykový displej i vlastnosti, jako jsou vodotěsnost, prachuvzdornost či zvýšená odolnost proti nárazu. Hlavní předností mobilního telefonu, který lze pořídit v přepočtu z amerických dolarů za téměř 70 tisíc korun, je ale jednoznačně zabezpečení informací.

Oválná pracovna je bez techniky. Obama věští změnu

Obama sice ještě oficiálně nepotvrdil přijetí nabídky Národní bezpečností agentury, ale dá se předpokládat, že se tak v nejbližších dnech stane. Otázkou je, zda se o rozhodnutí amerického prezidenta používat mobilní telefon veřejnost vůbec dozví.

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že bývalí američtí prezidenti si od technických vymožeností drželi velký odstup. George W. Bush sice před inaugurací e-mailové zprávy posílal, ale poté se jich vzdal. Několik dní před uvedením do funkce v roce 2001 dokonce svým přátelům rozeslal hromadný e-mail ve znění: "Nechci, aby byla moje soukromá korespondence vystavena riziku veřejného ponížení. Jediným řešením je proto nekomunikovat v kyberprostoru. Mrzí mě to. Užíval jsem si konverzace s každým z vás."

Bush může mít nyní radost. Od 20. ledna mu je opět povoleno posílat textové a e-mailové zprávy. Sám řekl, že se na to velmi těší.

Předminulý prezident Bill Clinton byl v používání techniky ještě skromnější. Zatímco jeho úřad poslal za celé funkční období na desítky milionů zpráv, sám Clinton odeslal pouze dvě e-mailové zprávy. Byly to navíc pouze testovací zprávy, aby se ověřilo, zda prezidentova schránka funguje bezproblémově.

Čeští politici a mobilní telefony: Bursík vede

V tuzemsku žádný zákon omezující soukromou korespondenci prezidenta republiky neexistuje. Zatímco v USA tak "esemesky" hlavy státu doposud neexistovaly, u nás se s jejich obsahem často setkáváme dokonce i v médiích.

Na začátku prosince například na stránky novin pronikla zpráva o tom, že sám český prezident Václav Klaus rozesílá některým ministrům ODS zprávu s textem "Mažu si vás z mobilu".

A kdo je podobným fajnšmekrem, co se týče moderních technologií? Jednoznačně předseda Strany zelených Martin Bursík. Používá mobilní telefon Apple iPhone, a to již od doby, kdy tento přístroj v Česku nebyl oficiálně ani v prodeji.

Zatímco u nás tato skutečnost médiím ušla, v Rakousku se iPhone stal důvodem skandálu. Bývalý rakouský kancléř Alfred Gusenbauer ho také vlastnil ještě před zahájením oficiálního prodeje, čehož se okamžitě "ujala" opozice. Ta tehdy po jednom z nejvýše postavených politiků země požadovala vysvětlení, jak k tomuto přístroji přišel. Když se o skandál začal zajímat i rakouský bulvár, mluvčí Alfreda Gusenbauera novinářům sdělil, že iPhone dostal v únoru k narozeninám.