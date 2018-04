Obalte si Palm do klávesnice !

Klávesnice je další z řady miniklávesniček určených k psaní palci. Těch se v letošním roce vyrojilo jako hub po dešti, ale Mini Palm Keyboard od firmy Daka Development se od nich liší svojí koncepcí.

Klávesnice je zatím dostupná pro Palmy řady V/Vx. Má rozměry 115x80x5 mm a váží 60 gramů. Vyrábí se v černé barvě. Měla by stát $45,95 a na trh by se měla dostat ještě před letošními Vánoci !

V normálním režimu tvoří klávesnice obal k Palmu (do Palmu V jej zasunete do šachtičky pro uchycení obalu, či náhradního stylusu). Můžete jej ovšem vysunout a Palm zastrčit do vestavěného konektoru a máte rázem klávesnici.

Klávesnice obsahuje písmena i speciální znaky, rovněž jsou zde programovatelné klávesy pro rychlý přístup k aplikacím. Klávesnice nevyžaduje napájení.

Firma uvádí, že vyvíjí verze pro Visory a Casio - měly by být dostupné na jaře 2002.

Informaci přinesl server PDABuzz.