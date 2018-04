Oba slovenští operátoři už mají EDGE. Jaké je?

Od pondělka je na Slovensku EDGE i v síti druhého operátora – Orange SK. Ten nabízí službu jako samostatný balíček, takže k němu není nutné platit ještě hlasový paušál.

Konkurenční EuroTel používá naopak systém jako náš T-Mobile. Bez příplatků využíváte normální datový tarif, ale v některých místech to máte prostě rychlejší.

Na Slovensku se tak objevily dvě konkurenční nabídky, které u nás ještě v této oblasti chybí.

Telefony jsou zatím jen od Nokie

Pro používání EDGE musíte mít samozřejmě telefon, který tuto technologii podporuje. Orange podpořil svou novou službu akcí s telefony a modemy. Jako modem nabízí ve svém ceníku model od firmy Zadacom, který funguje stejně jako ADSL modem, tedy připojíte ho k počítači přes USB. Ten je určen především pro stacionární uživatele.

Pro zákazníky, kteří se s počítačem často pohybují, připravil operátor datovou kartu Sony Ericsson GC85, určenou pro notebooky s PCMCIA. Zmíněnou kartu prodává Orange za 6670 Sk s tarifem Orange internet klasik a nebo za 5940 Sk v případě dvouleté smlouvy a tarifu Orange internet maxi. Z nabídky mobilních telefonů doporučuje operátor především Nokie 6230 a 6170.

Konkurenční EuroTel zase pro změnu nabízí jenom telefony, a to především od Nokie. Není to žádná konspirace proti ostatním výrobcům, ale prostě proto, že nové telefony od finské korporace umí EDGE všechny, na rozdíl od jejích konkurentů.

Co to stojí?

Orange nabízí dva základní tarify – Orange internet klasik a Orange internet maxi. Rozdíl mezi nimi je v tom, že u klasiku můžete neomezeně stahovat o víkendech a mimo špičku (17:00 – 08:00) s tím, že přes den vás stojí 1 MB dat 35 slovenských korun. Maxi je klasickým nonstopovým neomezeným tarifem, stejně jako u nás.

Celkem lákavá je nabídka pro stávající zákazníky Orange, kteří využívali služeb operátora v minulých šesti měsících. Ti, pokud platili paušál, půl roku předtím, získají slevu dvou set slovenských korun na měsíční paušál. Budou tak platit za klasik 475 Sk a to samé platí i u maxi, který pak vyjde na 712 Sk.

EuroTel, jak už bylo řečeno, má svou službu SuperSpeed postavenou stejně jako český T-Mobile, což znamená, že platíte jen paušál za neomezený přístup. Můžete však od operátora dostat jednu SIM kartu navíc, kterou používáte jen pro data.

Jak to bude vypadat u nás, ještě nevíme. T-Mobile zatím nabízí EDGE jako bonus v rámci svých neomezených GPRS tarifů, ale to platí jenom k 31. březnu. Co bude pak? Pravděpodobně nový tarif a možná i zdražení. Jak postaví své tarify Oskar je ve hvězdách.

Ceny si můžete prohlédnout v tabulce a srovnejte sami.

CZ CZ SK SK operátor Eurotel T-Mobile EuroTel Orange název tarifu Data Expres Data Unlimited SuperSpeed Intenet maxi cena 1070 831 1178 950 technologie CDMA EDGE EDGE EDGE

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH (stejná sazba platí i na Slovensku)

Jaké je pokrytí?

Na Slovensku je EDGEm pokryto 60 měst EuroTelem a 51 měst oranžovým operátorem. Jde především o velká města, ale každopádně je jich více než stačil pokrýt T-Mobile. Ten chce mít do konce února v České republice pokrytou Prahu, Olomouc, Ostravu, České Budějovice, Brno a Plzeň.

Jde to i bez EDGE?

Český Eurotel se zatím se svým CDMA drží od EDGE mánie stranou, ale zase je celkem úspěšný v pokrývání území službou Data Expres a v lákání zákazníků na ní. Jejich počet už se přesáhl hranici pětatřiceti tisíc, a to službu spustil teprve v srpnu. O tom, jestli i Eurotel spustí EDGE, se zatím jen spekuluje. Oskar by pak měl EDGE spustit v průběhu letošního roku.