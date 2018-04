Oba naši dominantní operátoři na trhu mobilních komunikací již snížili ceny za volání do sítě konkurenčního Oskara. Oba tento krok ohlásili jako svou iniciativu. Oba také zapomněli dodat, že se k tomuto kroku odhodlali až po tom, co diskriminační cenový nepoměr mezi volánímzačal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Asi ani nebylo možné očekávat, že by takovou lapálii EuroTel či RadioMobil přiznal. O to větší škoda, že existuje stav, kdy se společnosti necítí povinovány hrát od začátku do konce férově. Ale nedělejme si iluze, že by to ve většině cizích zemí bylo jiné. Ani v Evropské unii takové chování není úplně běžné. Bohužel.