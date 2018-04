O2TV na prázdniny: základní nabídka za polovic a nové kanály navíc

Základní programovou nabídku O2TV Zábava, která zahrnuje 24 programů, lze v období od 1. června do 31. srpna získat se slevou 50 procent pro první tři měsíce užívání této služby. Akční nabídka zahrnuje rovněž zvýhodněnou aktivaci doplňkové programové nabídky, kterou lze objednat k základním nabídkám. Nabídky Zábava Plus a O2TV Kino Plus lze získat pro první tři měsíce po aktivaci za 1,19 Kč včetně DPH. Po skončení tohoto období zaplatíte 249,90 Kč včetně DPH.

Novinkou je také programová nabídka pro děti s názvem O2TV Děti Plus, která zahrnuje čtyři dětské kanály. Pokud si tuto službu objednáte nyní, zaplatíte za první tři měsíce používání pouze 1,19 Kč s DPH. Každý další měsíc používání této služby vyjde na 59,50 Kč včetně DPH.

Nabídka O2TV Děti Plus zahrnuje kanály Baby TV, Jetix Play, Cartoon Network a Boomerang. Kanál Baby TV je určený pro nejmenší děti a vysílaný je v anglickém jazyce. Česko anglický kanál Jetix Plus je určen pro děti předškolního věku.

Kanál Cartoon Network přináší klasické animované seriály jako například Tom a Jerry nebo Flinstonovi. Program je vysílán v anglickém jazyce. Kanál Boomerang nabízí rovněž animované seriály.

Další novinkou je balíček O2TV Dokumenty Plus, který zahrnuje čtyři dokumentární stanice. Stejně jako u balíčku pro děti lze i v tomto případě získat slevu. Za první tři měsíce používání zaplatíte pouze 1,19 Kč včetně DPH. Za každý následující měsíc se platí 59,50 Kč včetně DPH.

Nabídka O2TV Dokumenty Plus zahrnuje kanály Viasat History, Viasat Explorer, National Geographic Wild a Travel Channel. Kanál Viasat History vysílá v českém jazyce dokumenty o historii. Viasat Explorer je zaměřen na dokumenty o cestování, extrémních sportech a technických výstřelcích, vysílá v češtině.

Kanál National Geographic Wild zaujme diváky, které zajímá divoká příroda. Kanál vysílá v anglickém jazyce a 65 procent pořadů je vybaveno českými titulky. Kanál Travel Channel vysílá pořady o cestování. Část pořadů je v češtině.