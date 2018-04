O2 mlčky změnilo ceník. Hovory na barevné linky účtuje u všech Free tarifů

Ještě nedávno byly hovory na takzvané barevné linky účtovány jako hovory do pevné sítě a zákazníci s tarify Free CZ, Free EU a Free EU Plus na ně uplatňovali volné minuty svého tarifu. To se však s úpravou ceníku změnilo, ten aktuální je platný od 15. listopadu.

Na základě reakcí zákazníků, kteří na webu operátora upozorňují na zpoplatnění těchto hovorů již od 1. října, jsme se s dotazem na skutečné datum změny obrátili na operátora. To jsme se však nedozvěděli.

„Volání na tzv. barevné linky účtujeme v souladu s Vyhláškou o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Tento způsob účtování odpovídá jednotnému přístupu všech poskytovatelů služeb elektronických komunikací a věříme, že jednotný způsob účtování barevných linek všemi poskytovateli služeb elektronických komunikací je přehlednější a transparentnější pro koncové účastníky,“ reagovala na dotazy redakce Mobil.iDNES.cz Lucie Jungmannová z tiskového oddělení O2.

Banku navštivte raději osobně, nebo hovor výrazně zkraťte

Bez ohledu na tarif tak operátor hovory na barevné linky zpoplatnil vnitrostátní sazbou. Ta je shodná se sazbou tarifu Free O2, tedy 3,50 Kč/min. Tuto částku nyní zaplatí všichni zákazníci bez ohledu na využívaný tarif. Hovory například do vaší banky, pojišťovny či na infolinku vašeho dodavatele energií se tak značně prodraží.

Mnozí zákazníci změnu účtování zaznamenali navíc až zpětně z vyúčtování. Operátor tak o této změně patrně neinformoval, pokud ano, tak zřejmě nedostatečně. Podle Jungmannové řeší operátor „případné dotazy a stížnosti zákazníků týkajících se účtování volání na barevné linky individuálně“. To naznačuje i reakce na příspěvek nespokojeného zákazníka na webu operátora, který se má v případě, že o změně nevěděl, obrátit na pracovníky O2 Guru.

Zákazníkovi, který se v této věci obrátil na reklamační oddělení, bylo sděleno, že částka byla v ceníku uvedena již dříve. Podle pracovnice infolinky tak operátor neměl povinnost o tomto informovat. Operátor částku jen do minulého měsíce neúčtoval. Konkurenční operátoři hovory volání na barevné linky svým zákazníkům účtovali bez ohledu na tarif už dříve.

Obvyklá měsíční útrata se však zákazníkům O2, kteří jsou zvyklí se na instituce obracet právě prostřednictvím barevných linek třeba i kvůli zdravotním překážkám, může zvýšit i o stokoruny. „Jak je to možné. Teď jsem to četl a koukal na účet a co nevidím. Utraceno 118 nad rámec paušálu Free CZ,“ reagoval na webu operátora jeden z překvapených zákazníků.

Volné minuty neomezeného tarifu mohli při volání na barevné linky až do změny všeobecných podmínek a ceníku uplatňovat pouze zákazníci O2. T-Mobile tyto hovory bez ohledu na tarif zpoplatňuje minutovými sazbami 4,03 koruny (linky 81x, 83x, 843-6) a 4,84 Kč u linek 840-2 a 847-9. U Vodafonu pak tyto sazby činí 4,58 Kč a 5,59 Kč.