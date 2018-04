O2 zajistí v multifunkčním areálu Eden vstupenky i wi-fi

O2 dodává do objektu internetovou konektivitu, hlasové služby a také související infrastrukturu. V neposlední řadě pokryje prostory stadionu wi-fi signálem, a to i pro mobilní připojení.

"Realizace této zakázky je pro naši společnost velkou výzvou,"říká o projektu František Schneider, výkonný ředitel pro korporátní segment společnosti Telefónica O2. "Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, ale například vstupní brány a ticketing systémy řešíme v podobném rozsahu poprvé. Jedná se totiž o zcela unikátní projekt. Telefónica O2 tak vstupuje do dalšího odvětví, které bylo na obdobných projektech doposud realizováno externími dodavateli."

První akcí v Edenu bude slavnostní otevření, které je naplánováno na 7. května 2008. Při této příležitosti se Slavia utká s univerzitním týmem Oxfordu. Předprodej vstupenek (v cenových kategoriích 500 a 700 Kč) začíná 25. dubna ve 12:00 na internetu, 29. dubna na pokladnách v Edenu, konkrétně v severovýchodním rohu areálu (přístup z ulice Vladivostocká). Otevřeno je každý den včetně víkendů a svátečního 1. května od 9:00 do 18:00.

Držitelé voucherů na permanentky Slavie mají nárok na místa na hlavní a protilehlé tribuně, který lze uplatnit do čtvrtka 1. května do 12:00 hodin (pouze na pokladnách v Edenu). Členové fanklubu v kategorii Exclusive mohou nárokovat slevu ve výši 10 procent. Děti do 130 centimetrů mají v doprovodu dospělého vstup zdarma, avšak bez nároku na místo. V prodeji je i omezený počet exkluzivních klubových sedadel.