O2 Xda cosmo - HTC Excalibur pro operátora O2, bude i u nás?

Operátor O2 připravuje do své nabídky nový smartphone od tchajwanské společnosti HTC s kódovým označením Excalibur, o kterém píšeme zde. Operátor O2 jej bude nabízet pod označením Xda cosmo a my vám přinášíme jeho prvního obrázek, který zveřejnil německý magazín Connect. Obrázek pak zveřejnil server The Unwired.

O2 Xda cosmo je odpovědí na chytré telefony s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 5.0, horizontálním displejem a QWERTY klávesnicí, jako jsou Motorola Q a Samsung i320. Novinka Xda cosmo však oproti jmenovaným modelům přináší také podporu bezdrátového přístupu na internet přes Wi-Fi. Telefon pracuje v sítích GSM a podporuje datové přenosy EDGE, podpora pro sítě třetí generace ale chybí.

Inovativní novinkou, kterou nový smartphone přináší, je ovladač umístěný na pravém boku displeje nazvaný Jog Strip, který by měl usnadnit listování například v internetových stránkách. Telefon má poměrně tenkou konstrukci okolo 14 milimetrů, konkurenti jsou ale tenčí (11,5 milimetru).

Prozatím nemáme potvrzené informace, že bude nový smartphone O2 Xda cosmo nabízen také na našem trhu. S ohledem na brzké přejmenování Eurotelu na O2 je to však pravděpodobné.