Pevný internet O2 zrychluje. Ultrarychlé připojení bude mít až 250 Mb/s

Internet Ultra HD je určen pro uživatele, kteří potřebují velmi rychlé fixní připojení. Cílovou skupinou jsou tak nejen zákazníci s velkým počtem připojených zařízení v domácnosti, ale i ti, kteří stahují velké datové objemy či jsou fanoušky hraní her po síti. Výše měsíčního paušálu tarifu Internet Ultra HD při dvouletém úvazku činí 749 Kč.

I nové vysokorychlostní pevné připojení lze kombinovat s O2 Smart Boxem, podle operátora je technicky otestován pro přenášení takto vysokých rychlostí. Samozřejmostí je rovněž možnost kombinace nového tarifu s O2 TV.

Pevné internetové připojení O2 (od června 2018) Tarif Rychlost stahování Rychlost nahrávání Cena Internet Optimal HD

až 20 Mb/s až 2 Mb/s 399 Kč Internet Aktiv HD až 50 Mb/s až 5 Mb/s 449 Kč Internet Premium HD až 100 Mb/s až 10 Mb/s 549 Kč Internet Ultra HD až 250 Mb/s až 25 Mb/s 749 Kč

Zrychlení přenosových rychlostí u VDSL až na 250 Mb/s avizoval technický ředitel O2 Jan Hruška na dubnovém setkání s novináři v dohledovém centru operátora. Podle Hrušky chce O2 do dvou let zrychlit fixní internet na minimálně 50 Mb/s a tam, kde to nebude možné, přesune zákazníky na mobilní připojení (více viz Až polovina pevného internetu bude u O2 mobilní, navíc zrychlí).

Pevné internetové připojení s rychlostí až 250/25 Mb/s nabízí i konkurenční T-Mobile, a to od letošního února. Za tarif Pevný internet XL, který je v nabídce operátora jediným připojením dostupným výhradně přes VDSL, si měsíčně účtuje 799 korun (více viz T-Mobile výrazně zrychlil internet. Ceny starších tarifů zůstávají).

Vodafone tak v současnosti za konkurencí zaostává. Maximální přenosové rychlosti pevného internetového připojení totiž u tohoto operátora dosahují 100/10 Mb/s (Pevný internet VDSL 100 Mbit za 599 Kč/měsíc). Český Vodafone bude mít ovšem v dohledné době k dispozici téměř 1,5 milionu přípojek s vysokorychlostním internetem a kabelovou televizí, a to díky akvizici mateřské společnosti.

Ta totiž koupila aktivity poskytovatele kabelové televize a širokopásmových služeb Liberty Global, která vlastní i největší českou kabelovou společnost UPC (více viz Obchod roku potvrzen. Vodafone koupil české UPC a další tři kabelovky). Maximální přenosová rychlost internetového připojení od UPC dosahuje v současnosti 500/30 Mb/s (Internet 500+ za 859 Kč/měsíc).