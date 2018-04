O2 útočí na „šedé“ operátory, bere jim zákazníky

Zákazníci TMT Czech dostali na výběr: buď jít přímo k O2, nebo přijít o číslo. Paní Markéta Martinovská, která prodává kosmetiku Oriflame, má pět dní na to, aby se rozhodla, zda se upíše firmě Telefónica O2 na dva či tři roky, nebo o své mobilní číslo přijde. A podobně je na tom dalších 1 500 lidí.

Modrý operátor se totiž rozhodl, že zatočí s přeprodejci svých služeb a zákazníky, kteří díky nim volají výrazně levněji, si naváže přímo na sebe. Firmě kvůli rámcovým smlouvám s takzvanými šedými virtuálními operátory, kteří díky značnému množství jimi vlastněných čísel dosáhli extravýhodných cen, uniká spousta peněz.

Podle informací MF DNES jich má Telefónica v síti přes 80. V drtivé většině případů jde o společnosti, které nabízejí vlastní SIM karty dalším subjektům mimo podnik.

O čísla mohou přijít i lidé, kteří s nimi přišli od jiných operátorů

Markétu Martinovskou ovšem spory dvou obchodních partnerů nezajímají. Ví jen, že brzy může přijít o své číslo. Na jedné pobočce O2 jí sice sdělili, že stačí, když přejde na předplacenou kartu, podle interních pokynů firmy se však bude muset uvázat smlouvou.

„Na druhé pobočce trvali na tom, že musím uzavřít nejméně dvouletou smlouvu. Nevadilo jim ani, že mám nesplacený dotovaný mobilní telefon. Předchozí závazky se prý s přechodem ruší,“ říká.

Nabídka snů: 60% sleva na nonstop volání Postižení klienti TMT Czech dostali od O2 nabídku uvázat se k některému z tarifů Neon se 60% slevou. "Je nám velmi líto, že zaviněním TMTCzech jste se, jako zákazník využívající služby TO2, dostal/a do problémů. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili výjimečně zajímavé podmínky: možnost využití mimořádné nabídky tarifů O2 NEON s 60% zvýhodněním, samozřejmě se zachováním Vašeho stávajícího čísla. Nabídka platí v termínu od 23. 3. do 4. 4. 2010," píše operátor v dopise zákazníkům. S tak výraznou slevou se mohou zákazníci tuzemských mobilních operátorů běžně setkat ve chvíli, kdy mají nadstandardně vysoké účty, například kolem 3 000 korun měsíčně, a pohrozí odchodem. Do teď však žádný z nich nabídku na takto zvýhodněný víceletý kontrakt nenabídl plošně takovému počtu lidí, o kterých neví prakticky nic, nezná ani jejich jména.

Co telekomunikačního obra tolik popudilo?

Výrobce kosmetiky nevlastnil žádné SIM karty, ale „pronajímal“ si je od českobudějovické firmy TMT Czech. Ta se stará také o další významné klienty Telefóniky (Česká pojišťovna, Komerční banka, Generali, Hasičský záchranný sbor či Amway), a funguje tak prakticky jako virtuální operátor. Podnikům nabízí telefonickou podporu, vyúčtovací i prodejní služby.

Jenže v případě firem Oriflame a Vegacom zřejmě zašla příliš daleko. „Těmto firmám přeprodávala naše služby, na což neměla právo a porušovala tím smluvní podmínky. Opakovaně jsme ji na to upozorňovali a vyzývali, aby od toho ihned upustila,“ uvedl mluvčí operátora Martin Žabka. To však podle něj v případě dvou zmíněných firem neudělala a služby i nadále přeprodávala. „Proto byla naše společnost nucena omezit s firmou TMT spolupráci, a tím i zrušit služby poskytované pro společnosti Oriflame, Avon a Vegacom,“ dodal Žabka.

Na obchodní při však mohou doplatit i lidé, kteří si třeba do Oriflamu přinesli vlastní číslo od jiného operátora. Možná o ně totiž přijdou. „Pokud někdo nechce přistoupit na dvouletý kontrakt, 4. dubna mu O2 prostě jeho číslo, které může mít třeba deset let, vypne. Není to zrovna diplomatický přístup,“ říká Petr Bezděk z Oriflamu. Firma proto podala podnět na Český telekomunikační úřad.

Předseda ČTÚ Pavel Dvořák však prozatím tento případ nechce komentovat. „Neviděl jsem ještě všechny potřebné podklady, proto se k tomu nyní nemohu vyjádřit,“ uvedl včera. Podle informací MF DNES však jeho úřad nebude jediný, který počínání TMT a Telefóniky O2 bude zkoumat.

Podle lidí z telekomunikační branže je českobudějovická TMT jednou z největších firem v oboru a nenechá si počínání Telefóniky O2 líbit. Případ tak s velkou pravděpodobností zamíří k soudu, neboť si podnik již najal renomovanou právní kancelář White & Case, která jej má v případné justiční bitvě zastupovat. Zástupci TMT se k případné při nechtějí vyjadřovat.

U „šedých“ operátorů je zhruba půl milionu lidí

Za celým sporem může stát také fakt, že TMT Czech je v současnosti druhým největším partnerem Telefóniky a navazuje na sebe čím dál více klientů, čímž se z ní prakticky stává konkurent operátora.

Aktuálně nabízí své služby českobudějovická firma podle informací MF DNES více než 45 tisícům lidí.

Větší už je jenom ČEZnet, dnes součást divize ČEZ ICT Services, který zajišťuje telekomunikační služby pro energetického giganta. ČEZnet v současnosti obhospodařuje kolem 48 tisíc SIM karet.

Přestože to žádný ze tří největších českých mobilních operátorů nepřizná, „šedé“ prodejce má ve své sítí každý z nich. Mnohdy jde totiž o výhodnou spolupráci. Virtuální operátor si sám řeší veškeré účetnictví, marketing i podporu a operátor, v jehož síti se pohybuje, inkasuje jen čisté měsíční platby. Se zákazníky přitom nemá žádnou práci.

Podle kvalifikovaných odhadů na sebe mají tito přeprodejci v Česku navázáno zhruba půl milionu lidí. Kromě TMT jsou to třeba Starlife Roberta Změlíka, prodejce drogistického zboží Amway, Bohemia Telecom či firma Corida, jež nabízí levné volání rybářům.