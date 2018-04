O2 upravilo své datové tarify. Nově můžete surfovat i bez omezení

Stávající tarify současným zákazníkům zůstávají, mohou však zdarma přejít na nové. Zákazníci si nyní mohou vybrat z pěti datových tarifů.

Základem je tarif Internet Mobil 256 za 474,80 korun (399 korun bez DPH) měsíčně. Tento tarif nabízí připojení pomocí technologie CDMA rychlostí 256 kbit/s a je nejlevnější možností, jak u O2 využívat neomezená data. FUP v tomto případě činí 600 MB za 7 dní.

Druhou možností je tarif Internet Mobil 384, který zůstává zachován z předchozí nabídky. Ten nabízí připojení rychlostí až 384 kbit/s pomocí technologií GPRS, EDGE a UMTS. V závislosti na technologii, kterou se rozhodne zákazník využívat, se cena pohybuje v rozmezí 653,30 - 772,30 korun s DPH (549 - 649 korun bez DPH).

Pokud vyžadujete rychlejší připojení, máte možnost vybrat si ze dvou datových tarifů za shodnou cenu 831,80 korun s daní (699 korun bez DPH). Chcete-li se připojovat především z notebooku, bude pro vás výhodnější tarif Internet Mobil 1024, který vám umožní připojení pomocí CDMA nebo wi-fi rychlostí až 1 Mbit/s. FUP je v tomto případě 2,8 GB na 7 dní.

Pro mobilní připojení i z mobilního telefonu je určen tarif Internet Mobil 512 Plus. Ten sice nabízí nižší rychlost 512 kbit/s, zato však můžete využít kteroukoli datovou technologii, kterou operátor provozuje - tedy GPRS, EDGE, UMTS, CDMA a wi-fi. Počítat však musíte s datovým limitem 1,5 GB za týden.

Nevyšším tarifem je O2 Internet Mobil 1024 Plus. Ten nabídne rychlost připojení 1 Mbit/s a neomezené datové limity (FUP). Stejně jako v případě pomalejšího Plus tarifu i zde můžete využívat kteroukoli datovou technologii. To vše za 1069,80 korun s DPH (899 korun bez daně).

Nevýhodou "plusových" tarifů je ale možnost jejich pořízení pouze v případě, že máte aktivován jiný hlasový tarif O2. To lze řešit aktivací tarifu Individual, který sice O2 již příliš nepropaguje, ale stále jej nabízí.

S novými datovými tarify se v nabídce objevuje nový datový modem AnyDATA ADU-630WH. Ten je kromě CDMA schopen pracovat i se sítěmi GPRS/EDGE/UMTS. Podporuje dokonce i nadstavbu HSDPA, kterou můžete v některých případech u O2 rovněž využít.

Úprava datových tarifů O2 je zřejmě reakcí na nedávno upravenou datovou nabídku Vodafonu. Jistým impulsem je také rozšiřování služeb nejmladšího operátora U:Fon.