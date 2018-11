Bezejmenní z davu jsou tvářemi svobody. O2 připomíná výročí 17. listopadu

Operátor chce letošní kampaní poděkovat všem, kteří před 29 lety našli odvahu vyjít do českých a slovenských ulic, aby se připojili ke studentské manifestaci a následným protestům proti komunistickému režimu, tedy k boji za svobodu a demokracii. O2 je přesvědčeno, že odkaz 17. listopadu je zapotřebí neustále připomínat, svoboda a volný přístup k informacím nebudou totiž nikdy samozřejmostí.

Ve spolupráci se slovenským O2 prostřednictvím webu tvaresvobody.cz sbírá a zprostředkovává vzpomínky účastníků takzvané Sametové revoluce. Na desítkách dobových fotografiích jsou zachyceny stovky bezejmenných tváří, tedy stovky vzpomínek. Do desítek z nich je již možné nahlédnout.

„Můj první zážitek byl: při výstupu z metra nahoře u koně (u pomníku svatého Václava na pražském Václavském náměstí - pozn. redakce) jsme dostali dávku vodním dělem. Takže jsem se při demonstraci docela klepal zimou. Ale vydržel jsem. Za ten pocit boje za svobodu to ale stálo. Výhrůžky učitelů - kdo půjde demonstrovat, tak ho vyhodí ze školy, jsme úplně ignorovali. Děkuji všem lidem, co tam byli se mnou. Ten pocit vlastenectví jsem už nikdy nezažil, snad jen když bylo Nagano. Díky za to. Nemělo by se na to nikdy zapomenout,“ podělil se svou vzpomínkou Jiří Č. z Prahy.

„Bylo mi 15, přidal jsem se na Národní mezi známé studenty, co měli transparent V jednotě je síla,“ vzpomněl na události listopadové události roku 1989 Ondřej B., tehdejší gymnazista.

Dnes, tedy v sobotu 17. listopadu, se zákazníkům mobilního a fixního internetu zobrazí při jejich první návštěvě webu (mimo https) speciální stránka s poděkováním za odvahu tisíců lidí, kteří se zasloužili i za svobodný přístup k informacím.

Pro zobrazení původně požadované stránky stačí kliknout na „Pokračujte svobodně na internet“ nebo vyčkat 60 sekund na automatické přesměrování. Odkaz „Poznejte tváře svobody“ přesměrovává na výše uvedenou stránku kampaně s dobovými fotografiemi a vzpomínkami lidí z davu z listopadu 1989.

Kromě toho zákazníci O2 dnes na náměstích v téměř třiceti vybraných městech dostanou lokalizační MMS s textem připomínajícím 17. listopad.