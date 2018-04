O2 pustí televizi do mobilů, tabletů i PC. Tentokrát doopravdy

Službu spustí O2 pro zákazníky příští týden, teď bude probíhat závěrečná fáze testování. V jejím rámci budeme moci službu otestovat i my, takže vám brzy přineseme naše první zkušenosti. V základu bude nová aplikace O2 TV velmi pokročilým televizním programem s možností upozorňování na začátek vysílání uživatelem vybraných pořadů. Nabídne však i mnohem pokročilejší funkce.

Všichni zákazníci bez ohledu na to, zda využívají jakékoli služby O2, budou moci využít například videotéku. Hlavním tahákem pak bude služba O2 TV GO, která přinese klasické služby O2 TV až do čtyřech dalších zařízení. Tuto službu budou moci zatím použít zákazníci, kteří mají IP televizi od O2 již doma. Po spárování aplikace se svým účtem budou moci většinu služeb O2 TV používat v chytrých telefonech, tabletech nebo v PC bez ohledu na to, jakého mobilního operátora mají ve svém telefonu.

Kanály dostupné v O2 TV Go ČT1, ČT2, Nova, Prima, ČT24, ČT Sport, ČT :D, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Prima Cool, Prima Love, Óčko, TA3, CNN, BBC, Fashion TV, SlovakSport, TV2, Nickleodeon, FIlmBox

K dispozici budou aplikace pro operační systémy Android (od 15. května) a iOS (nejpozději do konce května), existovat bude i webová verze služby. Později přibudou aplikace i pro další platformy, v jednání je především podpora Windows systémů. Od začátku bude pro zákazníky O2 TV k dispozici dvacet populárních televizních kanálů a obvyklá sada služeb jako zpětné přehrání, možnost nahrávání pořadů, pozastavení přehrávání nebo posun ve vysílaném pořadu zpět.

Veškerá funkcionalita bude k dispozici jak přes wi-fi, tak i mobilní datové připojení. Operátor má připraveny celkem čtyři kvality přehrávání - dvě pro wi-fi a dvě pro mobilní připojení. Úroveň kvality se tak automaticky zvolí jak podle technologie připojení, tak podle aktuální rychlosti. Celovečerní film v největší kvalitě bude mít přes 2 GB v provedení pro wi-fi, nižší kvalita bude mít asi poloviční datový tok. U mobilního připojení budou objemy dat na úrovni asi 40 % datového toku wi-fi verzí. Na to je potřeba pamatovat s ohledem na FUP vašeho tarifu.

Operátor plánuje službu různě rozšiřovat. Budou přibývat kanály, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později operátor otevře službu i pro zákazníky, kteří nemají O2 TV doma. Za televizi do mobilu by si tak mohl připlatit prakticky kdokoli. Zda a kdy se tak stane, však odmítli představitelé O2 na tiskové konferenci komentovat.

O2 TV je služba IP televize, kterou operátor zavedl poprvé už v roce 2006. Do mobilů však televizi cesta trvala poměrně dlouho. Kromě samostatných aplikací některých televizních kanálů (například Óčko nebo ČT24), pomocí kterých lze tyto stanice sledovat, se v Česku uskutečnily i pokusy s mobilní variantou klasického terestrického televizního vysílání ve formátu DVB-H. To se však neujalo.