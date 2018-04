O2 TV má problémy – může za to upgrade systému

Internetovou televizi O2 TV zřejmě postihl rozsáhlejší výpadek. Od dnešního brzkého rána totiž části zákazníků televize nefunguje. Set top box se snaží marně přihlásit k síti a zobrazuje nesmyslný čas. Zřejmě se jedná o výpadek většího rozsahu, protože na lince technické podpory O2 (800 184 084) už na zákazníky čeká připravená automatická hláška s omluvou.

Problémy s funkčností televize měli (nebo ještě stále mají) zákazníci prakticky v celé ČR. Jak se nám podařilo zjistit, jde o výpadek způsobený upgradem systémů, který Telefónica O2 prováděla během dnešní noci.

Kateřina Frydryšková z tiskového oddělení O2 k poruše dodává (v 11:14, pátek 3.10.): "Po pravidelném upgradu systému došlo k dočasnému přerušení provozu služby O2 TV. V současné době již u jednotlivých zákazníků dochází k jejímu obnovení. Pro všechny zákazníky bude služba opět plně funkční během několika následujících hodin. Za případné nesnáze se zákazníkům omlouváme a věříme, že provedený upgrade přispěje ke zvýšení komfortu při využívání služby O2 TV."

Je škoda, že Telefónica O2 na možné potíže své zákazníky neupozornila předem. I když jsou pravidelné upgrady rutinou a v drtivé většině případů podle našich informací k žádným problémům nedojde. Možná to může být pro O2 poučení pro příště, takto totiž řada uživatelů tak ztrácela zbytečně čas pokusy o restartování set-top-boxu, případně zjišťováním, zda je problém v připojení k internetu či jinde. V každém případě by podle Frydryškové měla být služba plně funkční pro všechny zákazníky již dnes odpoledne. Proto také O2 neuvažuje o tom, že by dotčeným zákazníkům poskytlo slevu z měsíčního paušálu.