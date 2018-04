O2 mění studentskou nabídku. Představil nový tarif a zrušil slevy

Do nabídky nově zařazený tarif [:kůl:] data 1 GB je až na datový objem shodný s již dlouhodobě nabízeným tarifem [:kůl:]. Mladí zákazníci do 26 let tak mají i v případě nového tarifu k dispozici 120 volných minut na volání do všech sítí a SMS do sítě zdarma.

Alternativa pro studenty Studentům by měl vyhovovat i tarif MOBIL.cz z nabídky MAFRA. Základní cena volání 2,20 Kč, s balíčkem Třicítka 1,90 Kč. Především je však vždy internet zadarmo.

Nový tarif pak oproti základnímu, v němž mají zákazníci k dispozici pouze 200 MB dat, nabídne výrazně vyšší datový objem. Za cenu 399 korun měsíčně, tedy o stokorunu dráže, než činí měsíční paušál tarifu [:kůl:], mají totiž k dispozici celkem 1 GB dat. Tarify si mohou aktivovat pouze osoby do 26 let. Výše uvedené měsíční paušály platí při dvouletém úvazku, bezúvazkové varianty pak vyjdou měsíčně vždy o 150 korun dráže.

Současně se zařazením nového tarifu do nabídky pak operátor ruší slevu, kterou dosud mladým zákazníkům poskytoval z měsíčních paušálů tarifů Free. Od 1. října tak mladí zákazníci při změně tarifu či prodloužení smlouvy nemají na tuto slevu nárok.

Důvodem je nejen zjednodušování tarifní nabídky, ale také fakt, že mnozí zákazníci tyto slevy zneužívali. Podle operátora nebylo výjimkou, kdy si zákazník slevu aktivoval na jiného člena domácnosti.