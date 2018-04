O2 startuje vánoční nabídky operátorů: nabízí až 500 SMS zdarma

Každý, kdo si v době od 15. října 2008 do 31. prosince 2008 zakoupí O2kartu z vánoční edice s tarifem O2 TXT, dostane nadílku SMS zdarma do všech mobilních sítí v počtu 50 % z dobité částky. To znamená, že pokud dobije svůj kredit například částkou 1 000 Kč, může během následujících 28 dnů poslat 500 SMS zpráv zdarma do VŠECH sítí. Pro získání tohoto vánočního dárku stačí jednorázově dobít v minimální hodnotě 300 Kč.

Vánoční SIM karta s tarifem O2 TXT zdarma

Při pořízení mobilního telefonu za zvýhodněnou cenu v rámci služby Mobil+ a současném uplatnění Benefit bodů získají všichni zákazníci navíc zdarma předplacenou SIM kartu s tarifem O2 TXT. Díky té mohou získat ve vánoční edici až 500 SMS zdarma do všech sítí.

100 % kreditu navíc

Pro všechny, kteří s předplacenou kartou raději volají, připravilo O2 vánoční nadílku extra kreditu navíc. Každý zákazník, který si od 15. října do 31. prosince 2008 pořídí novou předplacenou vánoční kartu s tarify O2 MIX nebo O2 FAJN, získá speciální bonus v podobě 100 % kreditu navíc k prvnímu dobití. Dvakrát více legrace při volání a posílání zpráv až do výše 1 000 Kč si může užít každý, pokud jednorázově dobije minimálně 300 Kč.