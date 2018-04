O2 spouští internet v mobilu za paušál. Zatím jen na zkoušku

Paušální mobilní datové tarify od O2 jsou pro obyčejné brouzdání v mobilním telefonu až příliš velkým luxusem. To konkurence je v tomto případě k zákazníkům přívětivější. Nabízí tarify, které jsou určeny pro surfování po stránkách pouze na mobilním telefonu a nedovolí vám třeba připojit počítač. Toto omezení je vykompenzováno podstatně nižší cenou balíčku.

Telefónica O2 nyní konečně nabídne také podobný datový tarif. K dispozici bude ve dvou verzích, které se liší cenou a nastavením FUP. Tarify O2 Internet v Mobilu a O2 Internet v Mobilu Plus budou stát 150 a 390 korun s DPH. U prvního tarifu budete moci týdně přenést 37,5 MB dat, poté vám bude snížena přenosová rychlost na 16 kbit/s. U zabezpečeného provozu dojde ke snížení rychlosti dokonce již po přenesení 1 MB dat. Dražší varianta s přídomkem Plus nerozlišuje druh provozu a rychlost omezí až po přenesení 125 MB dat týdně. U obou tarifů můžete používat jak protokoly HTTP, tak WAP, stahovat můžete i e-maily, podporován je protokol pop3. Ani u jednoho tarifu není omezena technologie připojení, takže do doby, než dosáhnete kvóty FUP, můžete klidně fungovat na HSDPA. Tarif si můžete aktivovat k jakémukoli hlasovému tarifu O2 a také s předplacenou kartou.

Nové tarify bude prozatím O2 nabízet v testovacím provozu. To znamená, že prozatím je vydán seznam telefonů s vestavěnými internetovými prohlížeči, se kterými budou tarify bezpečně fungovat. Seznam je prozatím docela krátký a čítá telefony Nokia 6120, 9300i, E51, E61, E65, E90, N73, N95 a N95 8GB, dále Sony Ericssony P990i, P1i a W960i, LG KU990, Motorolu Z8 a Apple iPhone. Do budoucna se bude seznam podporovaných telefonů rozšiřovat a doufejme, že se také dočkáme podpory prohlížečů třetích stran, především populární Opery Mini, na které je postavená obdobná služba T-Mobilu.

základní datové balíčky pro surfování z mobilu O2 Internet v Mobilu T-Mobile Surf+ Vodafone Připojení na dlouho cena s DPH (Kč/měsíc) 150 117,91 200 FUP 37,5 MB/týden (https jen 1 MB/týden) 50 MB/měsíc 15 MB/měsíc

Právě proti balíčkům T-Mobilu je novinka od O2 namířena především. Balíčky O2 jsou sice o něco dražší než u T-Mobilu, můžete však v jejich rámci přenést více dat. U T-Mobilu zaplatíte za zvýhodnění Surf+ s FUP 50 MB dat měsíčně 117,91 korun s DPH, za Surf&Mail+ s FUP 100 MB měsíčně pak 236,81 korun s DPH. Vodafone přímo takové balíčky nenabízí, ale u jeho tarifu Připojení na dlouho platíte měsíční paušál v závislosti na objemu přenesených dat. Do 15 MB měsíčně tak zaplatíte 200 korun s DPH, do 45 MB 500 korun a teprve přes 45 MB platíte 750 korun.

pokročilé datové balíčky pro surfování z mobilu O2 Internet v Mobilu Plus T-Mobile Surf&Mail+ Vodafone Připojení na dlouho cena s DPH (Kč/měsíc) 390 236,81 500 FUP 125 MB/týden 100 MB/měsíc 45 MB/měsíc

Balíčky od O2 se tak zdají pro používání mobilního internetu v současnosti nejvýhodnější, problémem je ale právě omezené množství podporovaných telefonů. Nová nabídka O2 také může vyprovokovat konkurenci k úpravě stávající nabídky.