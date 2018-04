O2 snižuje ceny zvýhodněných balíčků. Měsíčně můžete ušetřit stokoruny

Od dnešního dne snížila Telefónica O2 ceny balíčků O2 Duo a Trio. Ceny se nyní pohybují od 1 034,11 Kč po 2 271,71 Kč za kombinaci všech tří služeb. To znamená, že oproti původní nabídce balíčků se cena snižuje u nejdražší varianty o necelých 180 Kč, u nejlevnější dokonce o více jak 190 Kč.(Všechny ceny uvádíme s DPH)

Zvolte kombinaci služeb

Součástí balíčků O2 Duo a O2 Trio je vždy hlasový tarif pevné linky. Volit můžeme buď speciální tarif O2 Volám s 800 volnými minutami pro volání na pevné linky nebo O2 Nonstop. Ten umožňuje neomezené volání v rámci paušálu na pevné linky ve špičce i mimo ni. Hlasový tarif můžeme kombinovat buď s internetem přes ADSL (v nabídce jsou všechny čtyři varianty rychlostí), nebo s O2 TV (nabídka Kino nebo Zábava). Kombinaci dvou služeb zahrnuje balíček O2 Duo, všechny tři služby pak balíček O2 Trio. Jednotlivé parametry (včetně FUP u internetu) zůstávají stejné jako při objednání samostatných služeb.

Připojení k internetu O2 TV Hlasový tarif Cena za balíček (s DPH) 2 Mb/s Kino/Zábava O2 Volám 1 367,31 Kč 4 Mb/s Kino/Zábava O2 Volám 1 557,71 Kč 6 Mb/s Kino/Zábava O2 Volám 1 795,71 Kč 8 Mb/s Kino/Zábava O2 Volám 2 271,71 Kč - Kino/Zábava O2 Volám 1 069,81 Kč 2 Mb/s - O2 Volám 1 034,11 Kč 4 Mb/s - O2 Volám 1 225,51 Kč 6 Mb/s - O2 Volám 1 474,41 Kč 8 Mb/s - O2 Volám 1 890,81 Kč



Připojení k internetu O2 TV Hlasový tarif Cena za balíček (s DPH) 2 Mb/s Kino/Zábava O2 Nonstop 1 545,81 Kč 4 Mb/s Kino/Zábava O2 Nonstop 1 736,21 Kč 6 Mb/s Kino/Zábava O2 Nonstop 1 974,21 Kč 8 Mb/s Kino/Zábava O2 Nonstop 2 450,21 Kč - Kino/Zábava O2 Nonstop 1 248,31 Kč 2 Mb/s - O2 Nonstop 1 212,61 Kč 4 Mb/s - O2 Nonstop 1 403,01 Kč 6 Mb/s - O2 Nonstop 1 652,91 Kč 8 Mb/s - O2 Nonstop 2 069,41 Kč

O2 Duo - to je pevná a internet nebo pevná a televize

Nejlevnější variantou je kombinace hlasového tarifu O2 Volám nebo O2 Nonstop a 2Mb/s ADSL. Balíček stojí zmíněných 1 034,11 Kč. Oproti pořízení obou služeb samostatně to znamená úsporu více než 200 Kč. V rámci O2 Duo si můžete hlasový tarif kombinovat i s ostatními rychlostmi ADSL, případně s O2 TV. V případě kombinace s televizí O2 TV je cena služeb samostatně 1 307,81 Kč. V rámci O2 Duo však zaplatíte 1 069,81 Kč, tedy o 238 Kč méně.

O2 Trio - pevná, ADSL a televize dohromady

Varianty balíčků O2 Trio začínají na 1 367,31 Kč při kombinaci hlasového tarifu O2 Volám, ADSL 2 Mb/s a O2 TV Kino nebo Zábava a končí na 2 271,71 Kč za kombinaci s 8 Mb/s ADSL opět s hlasovým tarifem a televizí. Znamená to úsporu proti samostatnému pořízení služeb od 316 do 364 korun. Aktivace balíčku stojí, při závazku na 12 měsíců, 1,19 Kč. Při aktivaci jednoho z balíčků do 31. července 2007 je v rámci akční nabídky k dispozici i ADSL modem WELL PTI – 845 za 1,19 Kč. Při objednání varianty s digitální televizí vyjde pronájem set-top-boxu také na 1,19 Kč měsíčně.