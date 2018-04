O2 snad splní sen mnohých: XDA Flame přichází

Komunikátor s VGA? Ticho po pěšině...

Požaduje-li dnes uživatel od svého zařízení VGA displej a telefon v jednom, nabízí se varianta jedna jediná – “oplácaný“ HTC Universal. Ten kromě jemného a velkého displeje získal značnou oblibu díky vynikající QWERTY klávesnici a podpoře 3G sítí. Přesto se na českém trhu příliš dlouho neohřál, prodej byl záhy ukončen a koupit tak zbrusu nový kousek je dnes takřka nemožné. Ano, stále se nabízí nákup použitého zboží, ale to je vždy tak trochu sázka do loterie…Pole komunikátorů s VGA displejem tedy nyní zeje prázdnotou, termín zahájení prodeje HTC Athena je totiž stále odkládán a poslední informace hovoří o letních měsících. Tento smutný status se však co nevidět změní zásluhou očekávaného a hardwarově velmi dobře vybaveného XDA Flame.



XDA Flame má co nabídnout!

Rozměrově spadá Flame do kategorie větších zařízení (129 x 74 x 17,5 mm), čemuž odpovídá hmotnost 190 g včetně baterie a to rozhodně není muší váhou. Nezanedbatelné proporce Flame se ctí kompenzuje královskou výbavou, elegantním vzhledem a snad i kvalitním dílenským zpracováním. Srovnali bychom vybavení této novinky a postaršího Pocket PC Dell Axim X51v, nalezli bychom dosti společného.

Kromě rozměrného displeje s maticí 480 x 640 obrazových bodů by to byl především dedikovaný grafický čip NVIDIA GoForce 5500. Tento akcelerátor slibuje obrovský hrubý výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích a 3D hrách. Na hraní žhavých titulů jako je Tony Hawk’s Pro Skater či Call of Duty tak není a nebude vhodnějšího komunikátoru. Netřeba se obávat ani neupraveného videa v původní DVD kvalitě. To vše si přitom užijete sledováním VGA displeje s úhlopříčkou celých 91 mm (tedy 3,6 palce). Osmnáctibitovou barevnou škálu sice na OS Windows Mobile 5.0 nevyužijeme, lze ovšem očekávat upgrade na WM 6.0 Professional.





Tahounem zařízení je rychlý procesor Intel XScale, který bije taktem 520 MHz. Není to sice ta úplně nejvýkonnější alternativa čipů od Intelu, “pětsetdvacítce“ však ještě sekunduje 128 MB operační paměti. Své udělá také zmíněný grafický akcelerátor. Co se týká uživatelské paměti, pak se kromě běžných 64 MB FlashROM můžeme těšit na celé 2 GB volného prostoru. Takové datové úložiště jistě bude na nějaký čas postačovat a pokud ne, dalšího navýšení docílíte paměťovou kartou microSD.

Flame si rozumí se třemi pásmy GSM (900/1800/1900 MHz), nebojí se ani WCDMA na 2100 MHz (k videotelefonii bude sloužit přední VGA kamera). Datové přenosy EDGE by dnes měly být samozřejmostí a u přístroje nejvyšší třídy to platí dvojnásob. Bohužel zde se vylupuje první větší nedostatek této novinky, spokojit se tak budeme muset s pomalým GPRS. V zavalitém těle je integrován Wi-Fi modul standardu 802.11b/g, Bluetooth verze 2.0. Na boku přístroje najdeme také infračervený port. Neobvyklá, ale rozhodně vítaná, je podpora USB host.





Zábava

Flame je svou špičkovou hardwarovou výbavou doslova předurčen multimediálnímu využití. Hraní náročných 3D her, sledování videa ve vysoké kvalitě a poslech muziky - na to vše novinka poslouží dokonale a navíc přidává i několik bonusů. Prvním je FM přijímač s funkcí RDS díky niž nepřijdete o několik doplňkových informací (přesný čas, jméno interpreta právě hrající skladby). Základem integrovaného foťáku je CMOS snímač s rozlišením dva megapixely. Znamená to tedy, že Flame pořídí snímky velikosti maximálně 1600 x 1200 obrazových bodů. Tvorbu autoportrétů výrazně usnadní drobné zrcátko stejně jako LED dioda focení v tmavých zákoutích a scénách. Flame zvládne i natáčení krátkých videí, kvalita takového záznamu však nebude nijak oslnivá. Další neotřelou funkcí je VGA výstup ke snadnému využití přístroje k velkoplošné prezentaci.



Technické specifikace XDA Flame Název XDA Flame Rozměry [mm] 126 x 74 x 17,5 Hmotnost 190 g OS WM 5.0 for PPC Phone ed. Procesor Intel XScale 520 MHz RAM 128 MB ROM 64 MB FlashROM + 2 GB Paměťový slot microSD Sítě Triband GSM, WCDMA Data GPRS Rozlišení displeje 480 x 640 px Barvy 262 144 Úhlopříčka 3,6" (91 mm) Wi-Fi 802.11 b/g GPS ne Bluetooth verze 2.0 Infraport ano Digitální fotoaparát 2,0 mpx Videotelefonie ano, 352 x 288 px FM rádio ano, včetně RDS Baterie 1 620 mAh Další VGA výstup, USB host

XDA Flame je funkčně i technologicky našlapaný přístroj, o jehož kvalitách není pochyb. Jedinou větší lehkovážností je chybějící podpora datových přenosů EDGE a integrované satelitní navigace. Leckdo bude také zoufat nad absencí hardwarové klávesnice. Pro nás však bude hlavním problémem otázka reálné dostupnosti – od počátku se mluví především o Asii, O2 o celosvětové distribuci zatím mlčí.