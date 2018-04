O2 si stěžoval na ČTÚ u evropského soudu. Neuspěl

Evropský soudní dvůr v Lucemburku (ESD) dal dnes za pravdu Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ), že měl právo nařídit společnosti Český Telecom (nyní Telefónica O2), aby zpřístupnila své linky pro poskytování služeb rychlého internetu ADSL konkurenci, konkrétně společnosti Czech on Line. ČTK o tom dnes informovala tisková služba ESD.

Verdiktem Evropského soudního dvora se bude zabývat městský soud v Praze 3, kde se celý případ projednává. Pražský soud jednání přerušil, dokud nebude znát názor soudního dvora. Takový postup je běžný, pokud se právní problematika týká evropského práva.

Český Telecom (nyní Telefónica O2) si stěžovala na rozhodnutí ČTÚ u českých soudů. Argumentovala tím, že úřad měl před rozhodnutím o požadavku Czech On Line provést analýzu českého telekomunikačního trhu, jak požadují dvě unijní směrnice z roku 2002.

Český Telecom do rozhodnutí ČTÚ poskytoval služby Czech On Line na základě své velkoobchodní nabídky, ve které měl alternativní operátor jen omezenou možnost měnit parametry služby. To mu měla umožnit propojovací smlouva, kterou regulátor nařídil Telecomu uzavřít.

Nynější Telefónica O2 vznikla v polovině minulého roku sloučením Českého Telecomu a jeho mobilní dceřiné společnosti Eurotel. Většinovým vlastníkem firmy je s podílem kolem 70 procent španělská Telefónica. Telefónica O2 loni zvýšila zisk o 28 procent na osm miliard korun, což je nejvíce v historii. Konsolidované výnosy vzrostly o 0,4 procenta na 61,3 miliardy.

Telekomunikační firma Czech On Line vystupující pod značkou Volný poskytuje všechny druhy pevného připojení k internetu, hlasové a datové služby nebo síťová řešení. Na českém trhu působí od roku 1995. Jejím stoprocentním vlastníkem je největší rakouský telekomunikační operátor Telekom Austria, který nedávno v ČR koupil pobočku další telekomunikační firmy eTel.