O2 se opičí po Oskarovi a přebarvilo další pražský most

Společnost Telefonica O2 ukončila na konci srpna historii dlouholetých značek a oficiálně je sloučila pod jednu značku O2. Přejmenování Eurotelu a Českého Telecomu je tak v plném proudu.

Podobně jako u již přejmenovaných operátorů se změna týká několika tisíc vozidel, exteriérů a interiérů stovek budov, firemních prodejen i log na displejích mobilních telefonů. Ušetřen však nezůstal ani most.

Pokrývací mánii přitom začal v roce 2004 Oskar, když oblepil červenou fólií pražský most přes Nusle. O2 si vybralo Štefánikův most přes Vltavu. Konstrukci mostu obaloval operátor za pomoci potápěčů a horolezců již od minulého víkendu.

Přebarvení něco stojí

V pondělí už byla pokryta levá strana viditelná z Karlova mostu, v nejbližších dnech zmodrá i strana druhá. Tu mohou spatřit řidiči z pražské magistrály. Nejen tyto akce však stojí operátory nemalé peníze.



Štefánikův most se zahalil do modra.

Náklady na změnu názvu jsou vysoké, a to nejen v telekomunikacích. "Investice do rebrandingu operátorů s jistotou překračují hranici 200 milionů korun," říká Martina Trymlová z Marketing & Media. Přesné sumy ale podle Trymlové tají i mediální agentury, které na změně názvu pracují.



"Jen pro srovnání, výdaje do reklamy finanční skupiny GE Money v roce 2005, kdy proběhl rebranding, činily přes 330 milionů korun,“ dodává Trymlová. Lze tak předpokládat, že ani operátoři na změně jména nešetří. Úspěšnost změny obchodní značky je totiž klíčová pro budoucnost společnosti.

Oproti nedávnému pohlcení Oskara Vodafonem však s přejmenováním společnost Telefónica O2 příliš nepospíchá. "Zhruba 80 procent změn by mělo být hotovo do konce roku," uvedl generální ředitel O2 Jaime Smith.



Změny už se dotkly i telefonních budek.

Kromě nového názvu však společnost představila i mnoho nových služeb, mezi něž patří například dva tarify či televizní vysílání přes internet. Největší národní firmy tak rychle mizí v náručích velkých nadnárodních korporací. Končí staré a zavedené značky a změna jména stojí nové vlastníky stovky milionů.

Zároveň je čím dál tím složitější přijít s něčím novým v přejmenovávací kampani. Zatímco u českého T-Mobilu, který pohřbil bývalého Paegase, stačila jedna velká party na Václavském náměstí, o pár let později už slovenský T-Mobile růžově nasvítil bratislavský hrad.

T-Mobile ovládl Václavák

Jako první se do přejmenování pustil Paegas. Do jeho koupě však ještě žádný T-Mobile neexistoval. "Rebranding z Paegase na T-Mobile byl trochu jiný, než čím prochází Eurotel nebo přednedávnem Oskar," říká Zdeněk Maršál z T-Mobilu.



Webové stránky Paegasu v době, kdy se o T-Mobile již vědělo

"Rebeanding přinesl kromě nové značky také úplně novou společnost, která vznikla sloučením čtyř mobilních sítí," pokračuje Maršál. Současný T-Mobile tak vznikl spojením německého T-Mobil DE, anglického One to One, rakouského Max.mobil a českého Paegasu.

Přelomovým datem byl osmnáctý duben roku 2002, kdy původní křiklavé barvy Paegasu nahradila pro T-Mobile tolik charakteristická růžová. Změna probíhala postupně a byla podpořena silnými marketingovými akcemi. Úkolem reklamních agentury bylo i dostatečné seznámení obyvatelstva s anglickou výslovností společnosti.



Slavnostní otevření první prodejny T-Mobile

Celá akce vyvrcholila velkým T-Mobile dnem na Václavském náměstí. Zde jste se mohli seznámit s novým operátorem, pobavit se u koncertů vybraných kapel či se pokochat pohledem na ladné křivky mažoretek. Tentýž den byla otevřena i první prodejna T-Mobile Na Příkopech. Pro českou smetánku si pak připravil T-Mobile luxusní večírek na pražském Žofíně, kam byl pozván i prezident Václav Havel.



Ne vždy se ale přejmenování vydaří dokonale. Ještě dnes můžete najít podobné nápisy na zdech. Jako například ve středu Ostravy.

Vodafone byl tajemný

Zatímco přebarvení Paegasu bylo již předem otevřeně ohlašováno, Oskar svůj odchod tak trošku tajil. Nejrůznější "tajné" informace však nasvědčovaly tomu, že nám oskar zamává 1.února 2006. Přechod na globální značku rodiny Vodafone byl připravován osm měsíců a to od června, kdy společnost Oskar Mobil přešla do vlastnictví skupiny Vodafone. - více zde

Kromě marketingové akce s tajemnou rukou, jež zahalila drtivou většinu tuzemských reklamních ploch, připravil operátor i speciální nabídky. "V případě rebrandingu je velmi důležité, aby změnu grafické podoby loga doprovázely klíčové služby a hodnoty, které jsou zákaznicky atraktivní a pro novou značku charakteristické," poznamenal Jakub Hrabovský z Vodafone.

Největší nadnárodní operátor však svůj vstup na český trh nepodpořil žádnou masovou akcí. Spoléhal se jen na promo akci, v které nabízel možnost vyzkoušení jeho služeb na měsíc zdarma. Zároveň představil nové služby týkající se především roamingového volání.